تونس.. التحقيق مع الغنوشي والعريض في "إتلاف وثائق" بلعيد والبراهمي
قررت النيابة العامة في تونس، التحقيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في قضية إتلاف وثائق تهم اغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وقال مصدر قضائي لـ "إرم نيوز" إن التحقيق سيطال كذلك وزير الداخلية التونسي السابق والقيادي في النهضة علي العريض، وقيادات أمنية سابقة.
ويأتي ذلك، تزامنًا مع التمديد في توقيف القاضي المعزول البشير العكرمي، المتهم الرئيس بإتلاف وثائق اغتيال المعارضين اليساريين الراحلين بلعيد والبراهمي، والتيار على جريمة الاغتيال.
وأوقفت السلطات التونسية البشير العكرمي، في 12 شباط/فبراير.
وكان تقرير تفقدية وزارة العدل الصادر، في شباط/فبراير 2021، قد أفاد بأن العكرمي متورط في إخفاء آلاف الملفات ذات علاقة بقضايا إرهابية.
وكشفت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، في وقت سابق عن وجود 6268 ملفًا لقضايا "إرهابية" لا تزال مركونة على رفوف وكيل الجمهورية بشير العكرمي.
وأشارت إلى أن الخطير في الأمر هو أن هذه المعطيات من مخرجات تقرير لتفقدية وزارة العدل حاولت حكومة هشام المشيشي السابقة التستر عليه من خلال سحبه من المجلس الأعلى للقضاء، كما رفض المجلس الأعلى للقضاء تسليمه لأعضاء المجلس العدلي، واكتفى بقراءته عليهم شفهيًا.
ويوصف "العكرمي" بأنه أكثر القضاة قربًا من حركة "النهضة"، ويتهم على نطاق واسع بأنه يمثل أداتها للسيطرة على الجهاز القضائي في تونس منذ أعوام.