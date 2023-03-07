تونس.. التحقيق مع الغنوشي والعريض في "إتلاف وثائق" بلعيد والبراهمي

ويأتي ذلك، تزامنًا مع التمديد في توقيف القاضي المعزول البشير العكرمي، المتهم الرئيس بإتلاف وثائق اغتيال المعارضين اليساريين الراحلين بلعيد والبراهمي، والتيار على جريمة الاغتيال.

وأوقفت السلطات التونسية البشير العكرمي، في 12 شباط/فبراير.

وكان تقرير تفقدية وزارة العدل الصادر، في شباط/فبراير 2021، قد أفاد بأن العكرمي متورط في إخفاء آلاف الملفات ذات علاقة بقضايا إرهابية.

وكشفت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، في وقت سابق عن وجود 6268 ملفًا لقضايا "إرهابية" لا تزال مركونة على رفوف وكيل الجمهورية بشير العكرمي.