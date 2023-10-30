حفتر يبحث مع مبعوث الرئيس الفرنسي الانتخابات و"الإرهاب"

بحث قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، الأحد، مع بول سولير، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التنسيق لمحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة، إضافة إلى الانتخابات المرتقبة.

وقال المكتب الإعلامي للجيش في بيان صدر عنه، إن "اللقاء الذي جرى في بنغازي شرق البلاد وشهد حضور السفير الفرنسي في ليبيا، مصطفى مهراج، ناقش آخر التطورات السياسية في ليبيا، وأهمية إجراء الانتخابات بناءً على مخرجات اللجنة 6+6".

وأضاف أن "القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة مشتركة مكلفة من قبل البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، هي قوانين لا تزال تراوح مكانها"، موضحًا أن "اللقاء تمحور حول الاستمرار في التنسيق والتعاون بين البلدين لمحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة".