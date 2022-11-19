بعد اختفاء المريمي.. الأعلى للدولة الليبي يرفض إعادة فتح ملف لوكربي

طالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بتوضيح ملابسات اختفاء مسؤول المخابرات الليبي السابق أبو عجيلة مسعود المريمي، محذرا من أن يكون للاختفاء الغامض علاقه بالتحقيقات في قضية لوكربي، التي تعود تفاصيلها إلى عام 1988 عندما جرى تفجير طائرة أمريكية فوق لوكربي الإسكتلندية.

وأعلن المجلس رفضه إعادة فتح ملف "لوكربي" من بعض الجهات المحلية وإرجاعه إلى الواجهة مرة أخرى، وذلك لافتقاره إلى أي مبررات سياسية أو قانونية، مؤكدًا عدم التزامه بكل ما يترتب على هذا الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية.

ودعا المجلس في بيان له نشره عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، مجلس النواب والمجلس الرئاسي والنائب العام إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء ما وصفه بـ"العبث".

وبين أنه "في الوقت الذي نؤكد على إدانتنا التامة جريمةَ إسقاط الطائرة المدنية فوق مدينة لوكربي، وإدانة كل أشكال الإرهاب؛ فإننا نشدد على أن ملف قضية لوكربي قد أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية، حسب نص الاتفاقية التي أبرمت بين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة الليبية بتاريخ 2008/08/14".