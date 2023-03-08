سجن محمد بن سالم وزير الفلاحة السابق في تونس

وأضافت أن التحقيقات في القضية شملت كلا من عضو مجلس النواب سابقا، عضو مجلس شورى حركة النهضة، أحمد العماري، والناشط السياسي علي اللافي، ومتهمين اثنين آخرين من بينهما عقيد متقاعد من الجمارك.

وكانت قناة الزيتونة التابعة لحركة "النهضة"، أكدت يوم أمس نقل محمد بن سالم إلى مستشفى "الهادي شاكر" في صفاقس، بعد إصابته بنوبة قلبية حادة.