سجن محمد بن سالم وزير الفلاحة السابق في تونس
أصدر القضاء التونسي قراراً بالسجن بحق وزير الفلاحة، القيادي السابق في حركة "النهضة" الإسلامية، محمد بن سالم.
وأفادت إذاعة "موزاييك" المحلية بأن قاضي التحقيق استنطق بن سالم داخل المستشفى بصفاقس جنوبي البلاد، بتهم تعلقت "بتكوين وفاق بغاية تنظيم عملية اجتياز الحدود خلسة ومسك عملة أجنبية مجهولة المصدر ومخالفة قانون الصرف".
وأضافت أن التحقيقات في القضية شملت كلا من عضو مجلس النواب سابقا، عضو مجلس شورى حركة النهضة، أحمد العماري، والناشط السياسي علي اللافي، ومتهمين اثنين آخرين من بينهما عقيد متقاعد من الجمارك.
وكانت قناة الزيتونة التابعة لحركة "النهضة"، أكدت يوم أمس نقل محمد بن سالم إلى مستشفى "الهادي شاكر" في صفاقس، بعد إصابته بنوبة قلبية حادة.
وجاء ذلك بعد أيام من اعتقال السلطات التونسية بن سالم، على الحدود التونسية الليبية، بحسب ما صرح به مصدر أمني.
وذكر المصدر لـ "إرم نيوز"، أن القوات الأمنية اعتقلت القيادي في حركة النهضة بينما كان يستعد للهروب من البلاد وبحيازته مبلغ مالي كبير.
وأشار إلى أنه تمت إحالة بن سالم إلى القضاء للتحقيق معه في قضايا فساد مالي، لدى توليه وزارة الفلاحة خلال العام 2012، في حكومة ترأسها آنذاك الأمين العام للحركة الإسلامية، حمادي الجبالي.