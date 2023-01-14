مواجهات بين الأمن ومحتجين في محافظة القصرين التونسية

وقام المحتجون بغلق الطرقات في منطقة حي الزهور من محافظة القصرين (شمال غرب العاصمة تونس) وإحراق العجلات المطاطية، كما قاموا برشق العناصر الأمنية بالحجارة.

وقامت العناصر الأمنية بتفريق المحتجين، وحاولت فتح الطرقات ثم ألقت القبض على عدد من المشاركين في التحرك الاحتجاجي.

ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي، قبل انطلاق تحركات احتجاجية مرتقبة في العاصمة تونس دعت إليها أحزاب وجبهات ومنظمات سياسية تونسية.