أنباء عن اعتقال الجزائري بلحاسني يعقوب المتهم بانتحال صفة دبلوماسي

ألقت قوات الأمن القبرصية، بالتعاون مع الجزائر، القبض على بلحاسني يعقوب المتهم بانتحال صفة دبلوماسي في بلاده، وفق ما ذكر موقع "النهار أون لاين" الجزائري، اليوم الأربعاء.

وحسب الموقع، فإن "عملية القبض تمت بقبرص في عملية مشتركة بين السلطات الأمنية القبرصية والجزائرية، وأن المتهم دخل للأراضي القبرصية بتاريخ العاشر من سبتمبر/أيلول الماضي بجواز سفر أوكراني، وسيتم نقله مـن قبرص نحو الجزائر خلال الساعات المقبلة".

وبدأت السلطات الجزائرية في تحريك دعاوى قضائية ضد يعقوب في سبتمبر/أيلول الماضي، وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية وقتها بإطلاق تحقيقات قضائية حول ممارسات يعقوب الذي قالت إنه ينتحل صفات نظامية.

ولم توضح الوكالة الصفة التي ينتحلها يعقوب، لكن تصريحات سابقة أدلى بها كان يقدم نفسه خلالها بصفة دبلوماسي جزائري، ومستشار خاص معني بالأمن والسياسة الخارجية في دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفقا للوكالة، فإن "يعقوب متهم بالضلوع في جرائم النصب والاحتيال ضد وزراء سابقين وشخصيات سياسية ودبلوماسية، انطلاقا من اليونان التي التحق بها بطريقة غير شرعية".