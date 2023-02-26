بعد عام من إغلاقها.. الجزائر تعيد فتح سفارتها في كييف

ذكر التلفزيون الرسمي في الجزائر، اليوم الأحد، نقلا عن بيان لوزارة الخارجية أن البلاد ستعيد فتح سفارتها في كييف، وذلك بعد عام من إغلاقها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونقل التلفزيون عن بيان الخارجية، أن "هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على مصالح دولة الجزائر ومصالح المجتمع الوطني في هذا البلد، وسيُسير القائم بأعمال السفير الجزائري العمل في السفارة بكييف التي علقت أنشطتها بسبب تدهور الوضع الأمني في أوكرانيا".