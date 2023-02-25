تونس.. سجن قيادييْن بجبهة الخلاص المعارضة بتهمة "التآمر على أمن الدولة"
أصدرت السلطات القضائية التونسية، اليوم السبت، أحكامًا بإيداع قياديين من "جبهة الخلاص" المعارضة السجن، بعد استكمال التحقيقات معهما وتوجيه تهمة "التآمر على أمن الدولة" إليهما.
وقال مصدر قضائي تونسي لـ "إرم نيوز"، إنّ القاضي المكلف بمتابعة ملف الموقوفين استكمل التحقيق مع المحامي والقيادي في "جبهة الخلاص" رضا بلحاج ومع الناشطة السياسية شيماء عيسى وقرّر إصدار مذكرة إيداع بالسجن في حقهما.
وأوضح المصدر أنّ قرار القاضي جاء بناء على نتائج التحقيقات معهما في القضية المتعلقة بـ "شبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة".
وأشار المصدر إلى أنّ القاضي يواصل التحقيق مع القيادي في "جبهة الخلاص" غازي الشواشي، وأنه من المنتظر إصدار قرار بشأنه في الساعات القادمة.
وفي وقت سابق أصدر القاضي المكلف بمتابعة ملفات الموقوفين على ذمة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب مذكرات إيداع بالسجن بحقّ كل من جوهر بن مبارك وعصام الشابي وكمال لطيف وخيّام التركي وعبدالحميد الجلاصي.
وتم إيداع المتهمين بعد أيام من توقيفهم، بينما لا يزال قاضي التحقيق يواصل التحقيق مع متهمين آخرين، من بينهم مدير إذاعة "موزاييك" نور الدين بوطار.
يشار إلى أنه تم، مساء يوم الإثنين 13 شباط/فبراير، توقيف نورالدين بوطار، ضمن حملة اعتقالات شملت سياسيين، وقضاة، ومحامين، ورجال أعمال.
وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية في وقت سابق، إن "التحقيقات الأولية شملت 20 شخصًا، بينهم كوادر أمنية"، مشيرة إلى "الاستماع لشهادات مدير عام في الإدارة العامة للأمن الوطني ودبلوماسي سابق تم إخلاء سبيله بعد الاستماع لإفادته".
وأكد مصدر أمني تونسي أن "التحقيقات الأولية أظهرت الاشتباه بضلوع شبكة واسعة من الأمنيين والسياسيين والناشطين في المجال الرقمي، ومن المنتظر أن يتم توسيع دائرة التحقيقات معهم من أجل التوصل إلى معرفة أهداف هذه الشبكة ومخططاتها".
وأضاف المصدر أن سلسلة التوقيفات هذه مرتبطة ببعضها، حيث تتعلق بمخطط للتآمر على أمن الدولة، لكن التحقيقات مستمرة للكشف عن حيثيات وتفاصيل هذا المخطط.