تونس.. سجن قيادييْن بجبهة الخلاص المعارضة بتهمة "التآمر على أمن الدولة"

وأوضح المصدر أنّ قرار القاضي جاء بناء على نتائج التحقيقات معهما في القضية المتعلقة بـ "شبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة".

وأشار المصدر إلى أنّ القاضي يواصل التحقيق مع القيادي في "جبهة الخلاص" غازي الشواشي، وأنه من المنتظر إصدار قرار بشأنه في الساعات القادمة.

وفي وقت سابق أصدر القاضي المكلف بمتابعة ملفات الموقوفين على ذمة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب مذكرات إيداع بالسجن بحقّ كل من جوهر بن مبارك وعصام الشابي وكمال لطيف وخيّام التركي وعبدالحميد الجلاصي.

وتم إيداع المتهمين بعد أيام من توقيفهم، بينما لا يزال قاضي التحقيق يواصل التحقيق مع متهمين آخرين، من بينهم مدير إذاعة "موزاييك" نور الدين بوطار.

يشار إلى أنه تم، مساء يوم الإثنين 13 شباط/فبراير، توقيف نورالدين بوطار، ضمن حملة اعتقالات شملت سياسيين، وقضاة، ومحامين، ورجال أعمال.