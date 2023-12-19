إحاطة باتيلي في مجلس الأمن تثير جدلا في ليبيا
أثارت إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، ردود فعل في الساحة السياسية الليبية، التي احتجّت على اقتصار الحوار المقترح ضمن الطاولة الخماسية على خمس شخصيات فقط، ودعا البعض إلى إعلان الخطة "ب" بدلا عن المسار السياسي الحالي.
وأكد باتيلي في كلمة عبر الفيديو، الإثنين، "ضرورة عدم السماح لمجموعة واحدة من المسؤولين غير الراغبين والمتشبثين بمقاعدهم بإحباط الشعب الليبي وتعريض المنطقة لخطر مزيد من الفوضى"، موضحا أنّه "لهذا الغرض وجّه دعوة رسمية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى رؤساء خمس مؤسسات ليبية رئيسة، وهي المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والجيش الوطني الليبي إلى اجتماع خلال الفترة المقبلة".
وقال المبعوث الأممي، إن "هذه الجهات الفاعلة المختارة تتمتع بالقدرة إما على التوصل إلى توافق في الآراء ودفع العملية السياسية إلى الأمام أو إطالة أمد الجمود ومنع ليبيا من إجراء انتخابات سلمية".
من ناحيته، احتج الفريق السياسي للمترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، على كلمة باتيلي واتهمه بصياغة "عباراته بطريقة دبلوماسية في ظاهرها بينما أعلن في جوهرها موت العملية الانتخابية والسياسية في ليبيا".
ودعا سيف الإسلام القذافي، في بيان اطلعت "إرم نيوز" على نسخة منه، باتيلي إلى إعلان "وفاة المسار السياسي ولنبحث عن خيارات أخرى"، موضحا أن "باتيلي كشف عن أن 5 أشخاص فقط هم من يملكون حق تقرير مصير الشعب الليبي وهم من يتحكمون في مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة"، مطالبا الشعب الليبي "بالتفكير بجدية بالخيار( ب) لإنقاذ بلاده بعد إعلان فشل الخيار( أ ) المتمثل في العملية السياسية التي كان من المفترض أن تنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية بإشراف الأمم المتحدة".
من جانبهم، التحق شيوخ بعض القبائل الواقعة في شرق ليبيا بالمساعي الجارية من أجل تسوية الأزمة السياسية من خلال رسالة بعثوا بها إلى المبعوث الأممي، طالبوه فيها "بضرورة إبعاد الشخصيات الجدلية التي تتصدر المشهد حاليا واستبدالها بشخصيات وطنية محايدة".
وقال شيوخ القبائل في بيان، إن "المرحلة الآن تقتضي ضرورة العمل على إقامة حوار وطني جاد وهادف وفعال يشارك فيه الجميع دون إقصاء يفضي إلى تحديد موعد للانتخابات وتوحيد السلطات التنفيذية والأمنية".
وجددوا المطلب المتعلق بـ"تشكيل حكومة واحدة من ذوي الكفاءات العلمية والخبرة العملية بشرط أن تتشكل من شخصيات لم تشارك سابقا في أي عمل سياسي".
تعليقا على هذه التطورات، رأى رئيس حزب "النداء" الليبي أكرم الفكحال، أن "الانتخابات التي يعول على إجرائها باتيلي يصعب تنفيذها قريبا؛ لأن الأمر يحتاج إلى خطوات تنظيمية ولوجستية".
وأضاف الفكحال لـ"إرم نيوز"، أنّ "هذه المشاكل تُعتبر الداء العضال الواجب العمل على إزالتها من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول أصحاب المصلحة في ليبيا".