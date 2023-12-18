ليبيا.. مرشحون للرئاسة "مع وقف التنفيذ"

وبعد مضي هذه الفترة، لا يزال مرشحون "مع وقف التنفيذ" متشبثون بأمل تجاوز الخلافات، خصوصاً في أعقاب إطلاق البعثة الأممية مبادرة جديدة لجمع الأطراف الرئيسة المتخاصمة إلى طاولة حوار واحدة.

بالآمال أو النوايا

المرشح الرئاسي سليمان البيوضي قال لـ"إرم نيوز" حول فرص الترشح إن هذه "العملية ليست رغبات أو أمنيات وهي مترابطة بدءاً من توافر التمويل الخاص والمشروع القابل للتنفيذ مع الإرادة القوية والفريق المتماسك والمنتشر على كامل رقعة البلاد".

وأبدى البيوضي اعتقاده من أنه لا يمكن التعامل مع "الانتخابات بالآمال أو النوايا، فهي عملية مترابطة بدءاً من إطارها القانوني والتشريعي مروراً بوحدة المؤسسات التنفيذية الراعية لإجرائها، وصولاً للناخب والمرشح".

وفي رأيه، فإن هناك "حالة وطنية يجب أن تتوافر وتتحول إلى بيئة عامة ينصهر الجميع فيها لضمان نجاح الانتخابات".

المسار التوافقي الأممي

المرشح الرئاسي ورئيس الهيئة التأسيسية لحزب التجمع الوطني، أسعد زهيو، قال لـ"إرم نيوز" إن "التدافع تجاه الانتخابات مرتبط بالإطار الزمني لإجرائها ومدى قدرة كل طرف على العطاء خلال هذا الاستحقاق".

وأوضح زهيو أن مسألة الترشح مرتبطة بالقوانين والظروف المتاحة، مشيراً إلى أن الكثير من الذين ترشحوا في الاستحقاق السابق لا تزال لديهم الرغبة في ذلك.

وبخصوص الظروف المهيئة لإجراء الانتخابات، أشار السياسي الليبي إلى المسار التوافقي الذي ترعاه الأمم المتحدة، وقال إنه "نتيجة لحجم الاختلافات للأطراف الخمسة، فإن هناك مؤشرات لفشل العملية قبل أن تبدأ".

واعتبر أنّ الحديث عن الانتخابات سابق لأوانه، إلا بعد تشكيل حكومة جديدة وطمأنة كل الأطراف بأنها ستكون بعيدة عن التزوير، وفي إطار تكافؤ الفرص، وكلها عوامل ستأخذ سنة من الوقت على أقل تقدير.

ورجّح تثبيت الموعد الانتخابي مطلع 2026 في حال توافرت إرادة سياسية.