ليبيا.. مرشحون للرئاسة "مع وقف التنفيذ"
لا يزال التوصل إلى اتفاق سياسي يمهّد لإجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، أمراً صعب المنال على المدى القريب، ليبقى المرشحون لهذا الاستحقاق معلّقين، بعد سنتين من تأجيل الانتخابات التي كان يفترض أن تجري يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وتعثرت الانتخابات الليبية منذ ديسمبر/ كانون الأول من عام 2021 وإلى اليوم، على خلفية غياب التوافق السياسي على الإطار الدستوري للعملية الانتخابية.
وبعد مضي هذه الفترة، لا يزال مرشحون "مع وقف التنفيذ" متشبثون بأمل تجاوز الخلافات، خصوصاً في أعقاب إطلاق البعثة الأممية مبادرة جديدة لجمع الأطراف الرئيسة المتخاصمة إلى طاولة حوار واحدة.
بالآمال أو النوايا
المرشح الرئاسي سليمان البيوضي قال لـ"إرم نيوز" حول فرص الترشح إن هذه "العملية ليست رغبات أو أمنيات وهي مترابطة بدءاً من توافر التمويل الخاص والمشروع القابل للتنفيذ مع الإرادة القوية والفريق المتماسك والمنتشر على كامل رقعة البلاد".
وأبدى البيوضي اعتقاده من أنه لا يمكن التعامل مع "الانتخابات بالآمال أو النوايا، فهي عملية مترابطة بدءاً من إطارها القانوني والتشريعي مروراً بوحدة المؤسسات التنفيذية الراعية لإجرائها، وصولاً للناخب والمرشح".
وفي رأيه، فإن هناك "حالة وطنية يجب أن تتوافر وتتحول إلى بيئة عامة ينصهر الجميع فيها لضمان نجاح الانتخابات".
المسار التوافقي الأممي
المرشح الرئاسي ورئيس الهيئة التأسيسية لحزب التجمع الوطني، أسعد زهيو، قال لـ"إرم نيوز" إن "التدافع تجاه الانتخابات مرتبط بالإطار الزمني لإجرائها ومدى قدرة كل طرف على العطاء خلال هذا الاستحقاق".
وأوضح زهيو أن مسألة الترشح مرتبطة بالقوانين والظروف المتاحة، مشيراً إلى أن الكثير من الذين ترشحوا في الاستحقاق السابق لا تزال لديهم الرغبة في ذلك.
وبخصوص الظروف المهيئة لإجراء الانتخابات، أشار السياسي الليبي إلى المسار التوافقي الذي ترعاه الأمم المتحدة، وقال إنه "نتيجة لحجم الاختلافات للأطراف الخمسة، فإن هناك مؤشرات لفشل العملية قبل أن تبدأ".
واعتبر أنّ الحديث عن الانتخابات سابق لأوانه، إلا بعد تشكيل حكومة جديدة وطمأنة كل الأطراف بأنها ستكون بعيدة عن التزوير، وفي إطار تكافؤ الفرص، وكلها عوامل ستأخذ سنة من الوقت على أقل تقدير.
ورجّح تثبيت الموعد الانتخابي مطلع 2026 في حال توافرت إرادة سياسية.
ليست عصا سحرية
ويأمل وزير الخارجية الليبي، عبد الهادي الحويج المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، أن تكون الانتخابات هي الحل، وأضاف في تصريح صحفي أنه "من المؤكد أن الانتخابات ليست عصا سحرية، بل هي أداة مهمة للتعبير عن إرادة الشعب الليبي بعد العقد المظلم الذي عانى فيه شعبنا كثيرًا".
وتطرق الحويج إلى المبادرات التي سيطرحها إذا فاز بالرئاسة وتتلخص في إعادة بناء المؤسسات، وإعادة الثقة بين الليبيين، وإرساء دولة القانون والمؤسسات والمواطنة، بالإضافة إلى تحول النموذج الاقتصادي الليبي للانتقال من الاقتصاد الريعي إلى تنويع مصادر الدخل في ليبيا.