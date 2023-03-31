شملت 27 شخصية.. توسيع التحقيقات بملف التآمر على أمن الدولة في تونس

وسع القضاء التونسي تحقيقاته في ملف التآمر على أمن الدولة ليشمل أكثر من 27 شخصية سياسية وحقوقية أخرى ورئيسا سابقا لهيئة الانتخابات، ما قد يكشف عن معطيات جديدة، وفق ما أكده مصدر قضائي.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن القضاء التونسي بدأ اليوم الجمعة في توجيه استدعاءات جديدة ضد عدة شخصيات مشتبه بضلوعها في ملف التآمر على أمن الدولة.