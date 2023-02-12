تونس.. توقيف القاضي البشير العكرمي المقرب من "النهضة" مجددا

وحسب المصدر، فإن توقيف العكرمي جاء بناء على دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد، أول أمس الجمعة، إلى التحقيق في إتلاف وثائق ومؤيدات في قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وكان تقرير تفقدية وزارة العدل الصادر في شباط/فبراير 2021، قد أفاد أن العكرمي متورط في إخفاء آلاف الملفات ذات العلاقة بقضايا إرهابية.

وكشفت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي في وقت سابق عن وجود 6268 ملفًا لقضايا "إرهابية" لا تزال مركونة على رفوف وكيل الجمهورية بشير العكرمي.

وأشارت إلى أن الخطير في الأمر هو أن هذه المعطيات من مخرجات تقرير لتفقدية وزارة العدل حاولت حكومة هشام المشيشي السابقة التستر عليه من خلال سحبه من المجلس الأعلى للقضاء، كما رفض المجلس الأعلى للقضاء تسليمه لأعضاء المجلس العدلي، واكتفى بقراءته عليهم شفهيًا.

ويوصف بشير العكرمي بأنه أكثر القضاة قربًا من حركة "النهضة"، ويتهم على نطاق واسع بأنه يمثل أداتها للسيطرة على الجهاز القضائي في تونس منذ أعوام.