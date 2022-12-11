أمريكا تعتقل "أبو عجيلة" المتهم في تفجير طائرة لوكربي عام 1988
أعلن القضاء الأسكتلندي، اليوم الأحد، أن ليبيا يشتبه في قيامه بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أمريكية فوق مدينة لوكربي في كانون الأول/ديسمبر 1988 ما أسفر عن مقتل 270 شخصا، بات محتجزا في الولايات المتحدة.
ونقلت "فرانس برس"، عن النيابة العامة الأسكتلندية، قولها، إن "أهالي ضحايا هجوم لوكربي علموا أن المشتبه به أبو عجيلة محمد مسعود محتجز في الولايات المتحدة".
وأعربت النيابة الأسكتلندية عن عزمها "مواصلة التحقيق لتقديم من شاركوا مع المقرحي إلى القضاء"، في إشارة إلى الليبي عبد الباسط المقرحي المتهم الوحيد الذي أدين على خلفية التفجير.
وقال مسؤول بوزارة العدل الأمريكية، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة احتجزت الرجل المتهم بصنع القنبلة التي فجرت رحلة بان أم رقم 103 فوق لوكربي في أسكتلندا، العام 1988.
وقال المتحدث، إن أبو عقيلة محمد مسعود سيمثل لأول مرة أمام محكمة اتحادية في واشنطن. ولم يتسنّ الحصول على مزيد من التفاصيل إضافية على الفور.
وأثار اختفاء أبوعجيلة مسعود المريمي، المتهم بتفجير لوكربي، الشهر الماضي، جدلا واسعا في ليبيا، بعدما اتهمت عائلته مسلحين باختطافه.
ووسط اتهامات للحكومة بأنها "وراء اختفائه"، نفت وزارة العدل فتح القضية وقالت إن ملف لوكربي أغلق ولن يتم فتحه مجددا.
يذكر أن أبوعجيلة، الذي كان عميلا استخباراتيا في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قد اعترف بالضلوع في هجوم لوكربي خلال التحقيقات التي أجرتها معه السلطات الليبية.