الشرطة التونسية تعتقل عصام الشابي زعيم الحزب الجمهوري
اعتقلت الشرطة التونسية، اليوم الأربعاء، زعيم الحزب الجمهوري عصام الشابي، وهو معارض بارز، وحاصرت منزل جوهر بن مبارك، أحد أشد منتقدي الرئيس قيس سعيّد، وفقًا لأقارب ومحامي الرجلين.
وتأتي الخطوة وسط حملة اعتقالات لمنتقدين بارزين للرئيس شملت أكثر من 10 اعتقالات، خلال الأسبوعين الماضيين، بينهم سياسيون، وقضاة، ورجل أعمال ذو نفوذ، ومدير راديو موزاييك إف إم، أهم وسيلة إعلام مستقلة في تونس.
وقالت أسرة ومحامو عصام الشابي لـ"رويترز" إن زعيم الحزب الجمهوري اعتُقل بالقرب من مركز تجاري بينما كان مع زوجته، وفتشت الشرطة منزله في وقت لاحق.
وقالت المحامية دليلة بن مبارك إن الشرطة تحاصر منزل شقيقها جوهر بن مبارك لمحاولة اعتقاله، لكنه ليس في المنزل.
وحل سعيّد البرلمان، في العام 2021، واتجه للحكم بمراسيم وكتابة دستور جديد أقره في استفتاء العام الماضي، وهي خطوات وصفها خصومه بأنها انقلاب.
وقال الرئيس إن أفعاله قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى، ووصف منتقديه مرارًا بالخونة وأعداء الدولة.
ورفضت الشرطة ووزارة الداخلية التعليق على الاعتقالات، لكن المحامين قالوا إن بعض المعتقلين متهمون بالتآمر على أمن الدولة.
وعصام الشابي هو شقيق نجيب الشابي زعيم تحالف جبهة الخلاص الوطني لجماعات المعارضة التي نظمت احتجاجات متكررة ضد سعيّد، كما أن جوهر بن مبارك شخصية بارزة في جبهة الخلاص، وحث على الإطاحة بسعيّد من خلال احتجاجات الشوارع.