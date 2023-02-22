الشرطة التونسية تعتقل عصام الشابي زعيم الحزب الجمهوري

اعتقلت الشرطة التونسية، اليوم الأربعاء، زعيم الحزب الجمهوري عصام الشابي، وهو معارض بارز، وحاصرت منزل جوهر بن مبارك، أحد أشد منتقدي الرئيس قيس سعيّد، وفقًا لأقارب ومحامي الرجلين.

وتأتي الخطوة وسط حملة اعتقالات لمنتقدين بارزين للرئيس شملت أكثر من 10 اعتقالات، خلال الأسبوعين الماضيين، بينهم سياسيون، وقضاة، ورجل أعمال ذو نفوذ، ومدير راديو موزاييك إف إم، أهم وسيلة إعلام مستقلة في تونس.

وقالت أسرة ومحامو عصام الشابي لـ"رويترز" إن زعيم الحزب الجمهوري اعتُقل بالقرب من مركز تجاري بينما كان مع زوجته، وفتشت الشرطة منزله في وقت لاحق.