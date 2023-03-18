الرئيس التونسي يعين كمال الفقي وزيرا جديدا للداخلية

تعليقًا على أسباب الاستقالة، نقلت إذاعة "الديوان أف أم" المحلية، عن توفيق شرف الدين قوله: "الأمانة ساقتني لوزارة الداخلية والأمانة ساقتني الآن أيضا لأخلع عن نفسي هذه المسؤولية، لأن هناك أمانة أخرى نادتني"، وفق تعبيره.

وقال الوزير إنه يريد تكريس وقته لأبنائه الثلاثة بعد وفاة زوجته العام الماضي، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد شرف الدين (54 عامًا) الذي تولى المنصب في تشرين الأول/أكتوبر 2021، في تصريحات للصحافة، أنه طلب من الرئيس قيس سعيّد قبول استقالته وشكره على "تفهم وضعيتي"، مضيفًا: "أزفت اللحظة لكي أعود إلى الأبناء وأتحمل هذه الأمانة".