في تحد لقرار السلطات التونسية.. احتجاج ضخم لجبهة "الخلاص الوطني" المعارضة

نظمت جبهة "الخلاص الوطني" المعارضة في تونس اليوم الأحد مظاهرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية قضية التآمر على أمن الدولة والتخطيط للانقلاب على نظام الحكم.

وحاولت قوات الأمن التي انتشرت بكثافة في الصباح منع وصول المظاهرة إلى وسط العاصمة تنفيذًا لقرار السلطات منع هذه الوقفة، لكن المحتجين اخترقوا الحواجز الأمنية وكسروا القرار.

وهتف المحتجون بشعارات مناوئة للرئيس التونسي قيس سعيد مثل "يسقط يسقط الانقلاب" و"شادين شادين (متمسكين) بسراح الموقوفين"، وفق تعبيرهم.