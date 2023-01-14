اتحاد الشغل التونسي يدعو إلى الاستعداد لـ"معركة وطنية" لإنقاذ البلاد

دعا اتحاد الشغل التونسي، اليوم السبت، النقابيين إلى الاستعداد لـ "معركة وطنية" لإنقاذ تونس وإعادة بريقها، محذّرًا من أن ما أسماه بـ"المد الشعبوي" لن يكون قادرًا على التقدم بالبلاد ولا تقديم شيء للتونسيين.

وقال أمين عام اتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي خلال اجتماع المجلس الجهوي لاتحاد الشغل في تونس العاصمة، اليوم، إن "الموعد قريب جدًا للدفاع عن تونس بوجه واضح ومكشوف"، مؤكدًا أنّ "كافة النقابيين مدعوون إلى الاستعداد لمعركة وطنية لإنقاذ تونس"، وفق تعبيره.

واعتبر الطبوبي أنّ "تونس، اليوم، مريضة، ولا يجب أن نتركها تذوب كالشمعة، بل يجب أن تكون نجمة في المحافل الدولية"، موضحًا أن هناك "مجتمعًا مدنيًا، ومنظمات وطنية، تقول للطرف الحاكم لا للعبث بالبلاد".

وشدد أمين عام اتحاد الشغل، على أنّ من حق كل الأطراف "التظاهر دون قمع أو عنف من قبل قوات الأمن مهما كانت التوجهات السياسية للمتظاهرين".