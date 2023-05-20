الجيش الجزائري يعلن استسلام 3 "إرهابيين" جنوب البلاد

أعلنت وزراة الدفاع الوطني في الجزائر، السبت، عن تسليم 3 مسلحين أنفسهم للسلطات العسكرية في ولاية برج باجي مختار، جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الأمر يتعلق بإرهابيين التحقا بالجماعات الإرهابية سنة 2012، وآخر التحق بالجماعات في 2013".

وأضاف البيان، أن "الإرهابيين كانوا ينشطون ضمن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، وكان بحوزتهم 3 أسلحة رشاشة من نوع كلاشينكوف ومسدس آلي عيار 7.65 ملم".

وأوضح أنه كان بحوزتهم أيضا "قنبلتان دفاعيتان من نوع أف1، و11 مخزن ذخيرة خاصة برشاش كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة خاصة بالمسدس الآلي و295 طلقة من مختلف العيارات وجهاز إرسال واستقبال".

ولفت البيان، إلى أن ذلك يأتي "ليؤكد عزم الجيش الوطني الشعبي على مكافحة الإرهاب وكل أشكال الجريمة".