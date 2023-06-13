الرئيس الجزائري يتوجه إلى روسيا بدعوة رسمية من بوتين

في كانون الثاني يناير الماضي، أعلنت الرئاسة الروسية أن الرئيس الجزائري اتفق، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على زيارة موسكو في شهر مايو/أيار.

وفي أيار/ مايو الماضي، صرح الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أن الاستعدادات لزيارة الرئيس الجزائري لروسيا جارية، ولم يتم الاتفاق على مواعيدها بعد.

وقال المسؤول الروسي في تصريحات صحفية: "كان من المفترض أن يصل في يناير لكنهم أجّلوها بعد ذلك".

وتعد الجزائر ثاني شريك تجاري لروسيا في القارة الأفريقية، بحجم مبادلات قارب الثلاثة مليارات دولار في 2021.