تونس.. مواجهات بين الأمن ومحتجين في جرجيس

وكانت مدينة جرجيس التونسية قد شهدت قبل شهر (18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي) إضرابا عاما، إضافة إلى مظاهرات شارك فيها آلاف السكان، للمطالبة بالبحث عن مهاجرين مفقودين والتنديد بعملية دفن جثث في مقبرة للمهاجرين دون الإعلان عن هويات أصحابها.

وشهدت المدينة حالة من التوتر والاحتجاجات امتدت لأيام بعد أن فُقد مركب مهاجرين على متنه 18 تونسيا خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وانتشال بحارة جثتين.

كما تبين وجود 4 جثث تم انتشالها سابقا، ودفنت بالخطأ في مقبرة مخصصة للمهاجرين، ما أثار غضب الأهالي.

وتجمع الآلاف من سكان المدينة بينهم أهالي المفقودين، ونظموا مسيرة في الشارع الرئيسي للمدينة، مطالبين السلطات بتكثيف البحث عن المفقودين، ومنددين بعمليات دفن سابقة لجثث في مقبرة للمهاجرين، اتضح فيما بعد أنها تعود لبعض المفقودين التونسيين.

يُشار إلى أن مدينة جرجيس تُعدّ واحدة من أبرز المدن الساحلية التي تمثل منطلقا لعمليات الهجرة غير النظامية، وتضمّ مقبرة تدفن فيها جثث مهاجرين غالبيتهم من جنسيات أفريقية.