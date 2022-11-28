تونس.. الغنوشي يمثل أمام القضاء مجددا بسبب ملف "التسفير"

وأضاف المصدر، أن ملف التسفير إلى بؤر التوتّر معقّد وشائك والتحقيق فيه سيطول بالنظر إلى الأدوار المتداخلة لقيادات سياسية وأمنية في الملف، الذي أثارته النائبة السابقة في البرلمان فاطمة المسدي من خلال رفع دعوى قضائية ضد قيادات في حركة النهضة التي كانت تقود الحكومة في تلك الفترة.

وعلّق القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري اليوم الإثنين، على مثول الغنوشي مجددا أمام قُطب مكافحة الإرهاب بقوله، إنّه "يُعد حلقة جديدة من مسلسل محاولات التنكيل به، والغايات مكشوفة ومفضوحة".

وقال البحيري في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، إنّ ''الغنوشي يمثل اليوم أمام قطب مكافحة الإرهاب في القضية ذاتها المتعلقة بملف التسفير التي ظل بمقتضاها في شهر سبتمبر/ الماضي مدة 24 ساعة رهن التحقيق لدى فرقة مكافحة الإرهاب، ومواصلة التحقيق معه تأتي في إطار إلهاء الرأي العام عن القضايا الحقيقية".