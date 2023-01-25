موريتانيا.. ترقب لبدء محاكمة الرئيس السابق محمد ولد العزيز

يبدأ القضاء الموريتاني اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس السابق محمد ولد العزيز وبعض كبار المسؤولين في عهده بتهم الفساد، ضمن ما بات يعرف بـ"ملف العشرية".

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الأمن الموريتاني فرض إجراءات مشددة بمحيط قصر العدالة، بالتزامن مع بدء هذه المحاكمة المثيرة للجدل، حيث إنها المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يمثل فيها رئيس سابق أمام المحكمة بتهم تتعلق بالفساد وغسل الأموال.

وقامت السلطات مساء أمس، بتوقيف جميع المشمولين بالملف استعدادا لبدء محاكمتهم اليوم.

وأكدت مصادر أن السلطات قررت البقاء على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز داخل معتقل بمدرسة الشرطة، في حين أحالت باقي المتهمين إلى الإقامة بشقق مشروفة طيلة فترة المحاكمة التي لا يعرف كم ستتغرق من الوقت.