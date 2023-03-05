تونس.. توقيف القيادي في حركة النهضة أحمد العماري

وقال المصدر إن توقيف أحمد العماري يأتي ضمن سلسلة الاعتقالات التي تتعلق بوجود مخطط للتآمر على أمن الدولة والانقلاب على نظام الحكم.

وحسب المصدر، فإن السلطات الأمنية ستواصل حملتها خلال الساعات والأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنها ستشهد توقيفات جديدة بناء على التحقيقات المتواصلة بشكل مكثف في الآونة الأخيرة.

بدوره، أكد القيادي في حركة النهضة الإسلامية سمير ديلو توقيف أحمد العماري، لكنه قال إنه لا يزال يجهل أسباب توقيفه.