تونس.. توقيف القيادي في حركة النهضة أحمد العماري
اعتقلت السلطات الأمنية التونسية، مساء اليوم السبت، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية، أحمد العماري، وفق ما أكده مصدر أمني لـ"إرم نيوز".
وقال المصدر إن توقيف أحمد العماري يأتي ضمن سلسلة الاعتقالات التي تتعلق بوجود مخطط للتآمر على أمن الدولة والانقلاب على نظام الحكم.
وحسب المصدر، فإن السلطات الأمنية ستواصل حملتها خلال الساعات والأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنها ستشهد توقيفات جديدة بناء على التحقيقات المتواصلة بشكل مكثف في الآونة الأخيرة.
بدوره، أكد القيادي في حركة النهضة الإسلامية سمير ديلو توقيف أحمد العماري، لكنه قال إنه لا يزال يجهل أسباب توقيفه.
وفي وقت سابق، أصدر القضاء التونسي مذكرات إيداع في السجن بحق رجل الأعمال المثير للجدل كمال لطيف، والناشط السياسي خيام التركي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وأصدر مذكرات إيداع بحق السياسيين في حركة النهضة علي العريض ونور الدين البحيري.
ويوم الأربعاء الماضي، أوقف القيادي بالنهضة سيد الفرجاني المتهم في قضية أنستالينغو وبإنشاء جهاز أمني مواز.
وأوقفت السلطات التونسية قيادات في جبهة الخلاص الموالية للنهضة بتهمة التآمر على أمن الدولة والانقلاب على نظام الحكم.