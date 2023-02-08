اتهمت فرنسا بتهريب ناشطة.. الجزائر تستدعي سفيرها في باريس

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس عبد المجيد تبون قام باستدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا بشكل فوري؛ من أجل التشاور، وذلك بعد يومين من ترحيل تونس لناشطة جزائرية إلى باريس بدعم فرنسي.

وكانت الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي، وهي أيضا فرنسية الجنسية، قد وصلت من الجزائر إلى تونس، حيث تم القبض عليها قبل أيام قليلة، لكن سُمح لها لاحقا بالسفر إلى فرنسا.

وقالت الوكالة: "هذا الاستدعاء جاء على خلفية مُشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في تهريب رعية جزائرية بطريقة غير شرعية، وغير رسمية، في حين يفترض أن تكون موجودة في الجزائر بناء على أوامر القضاء الجزائري".