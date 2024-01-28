"زخم لافت" ينعش العلاقات المغربية الموريتانية

تشهد العلاقات المغربية الموريتانية، زخماً كبيرًا على المستوى الرسمي، ترجمته زيارات متبادلة بين المسؤولين الحكوميين، وتطور مهم في حجم المبادلات التجارية.

وشدد وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوق، أثناء زيارته للمغرب، الإثنين، على أن "هناك آفاقاً واعدة لتعزيز العلاقات بين البلدين وتعميقها بشكل أوسع".

وفي المقابل، نوّه سفير المغرب في موريتانيا حميد شبار، خلال حضوره حفل الإعلان عن تشكيل فريق جديد للصداقة البرلمانية الموريتانية المغربية، إلى "ارتفاع وتيرة الزيارات المتبادلة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث سجلت أكثر من 70 زيارة رسمية متبادلة لوزراء ومسؤولي البلدين، منها حوالي 30 زيارة خلال 2023".

وانعكست هذه الدينامية الجديدة على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، إذ بلغ حجم المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا خلال 2022، 300 مليون دولار أمريكي، محققة بذلك نسبة نمو بلغت 58% مقارنة مع 2020.

وعلى المستوى الاستثماري، يُعد المغرب المستثمر الأول في موريتانيا ضمن القارة الأفريقية، وفي الشأن التعليمي، فإن 60% من الطلاب العرب الذين يتابعون دراستهم في المغرب، هم موريتانيون، فيما تطمح الرباط إلى الارتقاء بالعلاقات مع موريتانيا إلى مستوى شراكة استراتيجية.