توتر الأجواء بين البرلمان الليبي وباتيلي يربك خطط إجراء الانتخابات

وانتقد عقيلة صالح، الثلاثاء، باتيلي، معتبرا أنه "ليس حاكما لليبيا"، وأن "مهمته مساعدة الليبيين على تنفيذ المسار السياسي، وليس اختيار من يحكم".

وقال صالح في تصريحات لتلفزيون "المسار" إنّ "مجلس النواب الليبي هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا، وإنّ إصدار التشريعات هو من اختصاص المجلس وليس من اختصاص باتيلي"، الذي قال عنه إنه "لن يكون حريصا على الليبيين أكثر من أنفسهم".

واعتبر صالح أن تصريحات باتيلي حول انتهاء دور مجلسي النواب والدولة "أمر خطير سيتسبب في حدوث فراغ سياسي كبير".

وأشار صالح إلى أنه قد يتم إعلان خارطة طريق جديدة ما قد يتعارض مع مبادرة باتيلي لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

حيال ذلك، علّق النائب في البرلمان الليبي علي التكبالي في تصريح لـ "إرم نيوز" بالقول إن "الخرائط الجديدة والمتعددة لا تحل المشكلة، إذ إنّ المشكلة في الأجسام الحالية التي ترى أن بإمكانها فعل كل شيء لهذه الدولة وهناك محاولات لإقصاء الآخر دائما وإبعاد من ليس معنا وما هكذا تُحل المشاكل".