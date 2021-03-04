ليبيا.. مسلحون يقتحمون مقر هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس

اقتحم عناصر مسلحون، اليوم الخميس، مقر هيئة الرقابة الإدارية في العاصمة الليبية طرابلس.

وأفادت الهيئة، في بيان، بأن مجموعة مسلحة حاصرت مقرها، واقتحمته بقوة السلاح وقامت بترهيب حراسها وموظفيها.

وأوضحت أن عملية الاقتحام، أثارت حالة من الهلع والخوف بين الموظفين وسكان المنطقة.

وأشارت الهيئة إلى أنها ”تثمن الدور الشجاع والوطني لبعض أفراد أمن وحماية المقر، وموقف الموظفين الغيورين على هيئتهم وأهالي المنطقة، الذين كانوا سدا منيعا أمام المقتحمين والمخالفين للقانون“.

وقدم سليمان محمد الشنطي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مذكرة إلى القائم بأعمال النائب العام بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن واقعة الاعتداء على مقر الهيئة.

وكشفت المذكرة، أن مجموعة مسلحة بقيادة المدعو أنور فرج سويسي، مدعومة بقوة من كتيبة 301 وكتيبة الرحبة تاجوراء (ميليشيا البقرة)، قامت باقتحام مبنى الرقابة الإدارية بحجة تمكين المدعو عبدالله قادر بوه من استلام مهام عمل رئيس الهيئة استنادا إلى قرار النائب الأول لمجلس النواب المنشق.

ولفت الشنطي إلى أن قرار النائب الأول لمجلس نواب طرابلس، جاء مخالفا للمادة رقم 15 من الاتفاق السياسي بشأن شغل المناصب السيادية، وإلى ما جاء في كتاب النائب الأول لمجلس النواب المؤرخ في 12/1/2021 والذي يفيد باستمرارية سليمان محمد الشنطي بالعمل كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية.

وقالت المذكرة: ”إضافة إلى أن هناك عددا من الدعاوى مرفوعة أمام القضاء بالخصوص، وإننا إذ نبلغكم بذلك، ونأمل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن واقعة الاعتداء على مقر الهيئة وتعطيل عملها وترويع العاملين“.