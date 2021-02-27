البوليساريو تتهم الأمم المتحدة بدعم موقف المغرب

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

اتّهمت جبهة بوليساريو التي عاودت حمل السلاح في تشرين الثاني/نوفمبر، الأمم المتحدة بأنّها تدعم موقف المغرب، محمّلةً إيّاها مسؤوليّة المأزق السياسي.

وفي خطاب ألقاه السبت في مخيّمات تندوف للاجئين الصحراويّين في جنوب شرق الجزائر لمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لإعلان ”الجمهوريّة العربيّة الصحراويّة الديموقراطيّة“، قال خاطري أدوه، المسؤول في بوليساريو، إنّ المغرب ”لما كان تمكّن من فعل ما فعله، لولا دعم الأسرة الدوليّة ودعم الأمم المتحدة، مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة“.

وبعد نحو 30 عاماً على وقف إطلاق النار، عادت التوتّرات إلى المنطقة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما نشر المغرب قوّاته في منطقة كركرات في أقصى جنوب الصحراء الغربيّة لطرد عناصر من البوليساريو من الطريق الوحيد المؤدّي إلى موريتانيا المجاورة.

وأعلنت بوليساريو بعد ذلك أنّها ”في دفاع مشروع عن النفس“.

ونقلت وكالة الأنباء الصحراويّة الرسميّة عن أدوه قوله إنّ ”جبهة بوليساريو حاولت طوال 29 عاماً تجنّب الحرب من خلال تقديم تنازلات، لكنّها واجهت غياباً تامّاً في التعاون، من الجانب المغربي ومن الأمم المتحدة“.

وتوقّفت المفاوضات حول الصحراء الغربيّة التي ترعاها الأمم المتحدة وتشارك فيها المغرب والجزائر وجبهة بوليساريو وموريتانيا، منذ ربيع العام 2019.