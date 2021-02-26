عقيلة صالح من المغرب: لا نوايا مسبقة لعرقلة الحكومة الليبية الجديدة

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، يوم الجمعة، إنه ليس هناك نوايا مسبقة لدى البرلمان بعرقلة مساعي رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة لتشكيل حكومته الجديدة، مؤكدًا أن جلسة منح الثقة ستحدد ذلك.

وأضاف صالح، في تصريح له عقب وصوله في زيارة إلى المغرب، أنه ”يجب مشاركة الجميع في التسوية، حتى تستطيع ليبيا الخروج من هذا النفق“، مبينا أنه ”يدعم تشكيل حكومة من ذوي الكفاءات، تلبي متطلبات الشعب الأساسية“.

وأشار إلى أن ”جلسة البرلمان ستعقد في مدينة طبرق، إن تعذر عقدها في سرت“، قائلا إن ”ليبيا تعرضت لمشاكل وتدخل خارجي، باعدت بين الليبيين ووصلت إلى ما هي عليه الآن، وساهمت في تقسيم البلاد“.

وأوضح صالح أن ”ليبيا بلد كبير مترامي الأطراف، غير أن الشعب متجانس ومترابط، والمجتمع الليبي متكون من عدة قبائل، وليست له أحزاب سياسية فاعلة“.

واعتبر أن ”هذه الخصوصية تجعل التماسك الاجتماعي بين القبائل هو الذي مكن ليبيا من تجنب حروب كبيرة وإراقة المزيد من الدماء“.

يشار إلى أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لعقيلة صالح، منذ أن اتفق المشاركون في الحوار الليبي بسويسرا على تشكيل سلطة انتقالية جديدة حتى تنظيم الانتخابات العامة المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر القادم.