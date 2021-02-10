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ليبيا.. صعوبات وعراقيل أمام إجراء...
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ليبيا.. صعوبات وعراقيل أمام إجراء الاستفتاء الدستوري بالموعد المحدد

قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، الثلاثاء، إن الجولة الثالثة من اجتماع لجنة المسار الدستوري في الغردقة المصرية كشفت عن عراقيل وصعوبات أمام

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المصدر: عبدالعزيز الرواف- إرم نيوز

قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، الثلاثاء، إن الجولة الثالثة من اجتماع لجنة المسار الدستوري في الغردقة المصرية كشفت عن عراقيل وصعوبات أمام عملية إجراء الاستفتاء على مسوَّدة الدستور الجديد خلال المدة المتبقية قبل موعد إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأشار بليحق، في مداخلة مع فضائية ”العربية الحدث“، أن الجولة الثانية من المباحثات التي تمت قبل 3 أسابيع شهدت اتفاقا بين مجلسي النواب والدولة، على المضي قدما في مشروع الاستفتاء على الدستور الدائم لليبيا.

وأوضح أن الجولة الثالثة التي عقدت الثلاثاء بدأت بكلمة باسم الدولة المصرية ألقاها رئيس المخابرات، أعقبتها كلمة للمبعوث الأممي الجديد يان كوبيش الذي بدأ مباشرة مهامه، وانطلقت بعدها أعمال الاجتماع بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.

وأضاف أن الاجتماعات استمرت على مدار اليوم لمناقشة إمكانية إجراء الاستفتاء على الدستور، وفقا للقانون الصادر عن مجلس النواب رقم 6 لسنة 2018م، من حيث توافر الإمكانيات المادية والفنية، في ظل المدة المتبقية قبل إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

وأوضح أن المباحثات كشفت عن صعوبة إجراء الاستفتاء على الدستور في المدة المتبقية، حيث تحتاج عملية الاستفتاء إلى إجراءات مدتها تتجاوز هذه الفترة، ما يعني احتمال عدم إجراء الانتخابات في موعدها، إذا تم التوافق على الاستفتاء.

وأضاف أن المفوضية تحتاج إلى مدة تبلغ 7 أشهر للاستفتاء على الدستور، وفي حال تم رفضه من الشعب الليبي، ستطول الإجراءات لما بعد موعد عقد الانتخابات، ما يعني تأجيلها إلى موعد لاحق.

وعن موقف الأمم المتحدة من احتمال تأجيل الانتخابات إذا تم التوافق على إجراء الاستفتاء أولا، أكد أنه لم يصدر حتى الآن من لجنة المسار الدستوري ما يفيد بهذا التوجه ، مشيرا إلى أن المباحثات مستمرة لمدة 3 أيام، وسيصدر بشأنها بيان ختامي بعد انتهائها.

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ليبيا.. صعوبات وعراقيل أمام إجراء...
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رئيس مكتب الاتصال المغربي يصل إسرائيل

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المصدر: الرباط – إرم نيوز

وصل إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، رئيس مكتب الاتصال المغربي عبدالرحيم بيوض.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الوزير غابي أشكنازي، رحب برئيس مكتب الاتصال المغربي لدى وصوله إلى تل أبيب.

وقال البيان إن رئيس الدبلوماسية الإسرائيلية غابي أشكنازي التقى الدبلوماسي المغربي فور وصوله، وتمنى له“حظًا سعيدًا في مهمته التي تهدف إلى تطوير التعاون بين البلدين“، واصفًا وصول الدبلوماسي المغربي إلى تل أبيب بـ“اليوم التاريخي“.

من جانبه، قال رئيس مكتب الاتصال المغربي، عبد الرحيم بيوض:“شعرت بالسعادة عندما أبلغني وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بأنني سأسافر إلى إسرائيل، وسأعمل على دفع العلاقات بين الدولتين“.

وسيعمل ”بيوض“ في مكتب الاتصال المغربي الذي أعيد تجهيزه مؤخرًا في تل أبيب، ويتوقع افتتاحه خلال أيام، بحسب ما أكدته قناة ”إي 24 نيوز“ الإسرائيلية.
وكان الدبلوماسي المغربي يشغل منصب مدير قسم أمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي في وزارة الخارجية المغربية.

وسبق أن شغل ”بيوض“ مناصب عدة في الدبلوماسية المغربية، من بينها عمله مستشارًا في السفارة المغربية في واشنطن، إذ كان مكلفًا بالعلاقات مع الكونغرس والشؤون القنصلية خلال سنوات التسعينيات، وقنصلًا في أمستردام الهولندية، وقنصلًا عامًا في كل من نيويورك، ولندن.

وأعلنت إسرائيل، والمغرب، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرارهما إعادة فتح مكتبيْ التمثيل الدبلوماسي في تل أبيب، والرباط، بعد توقف دام 20 عامًا.

 

Ghj

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