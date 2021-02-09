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"لوموند": عبد الحميد دبيبة ملياردير...
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"لوموند": عبد الحميد دبيبة ملياردير مقرب جدا من تركيا

يثير قرب رئيس الحكومة الليبي الجديد عبد الحميد دبيبة من تركيا وروسيا مخاوف من أن يعجز الرجل المقترح لتولي السلطة التنفيذية في المرحلة القادمة عن توحيد مؤسسات

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المصدر: تونس- إرم نيوز

يثير قرب رئيس الحكومة الليبي الجديد عبد الحميد دبيبة من تركيا وروسيا مخاوف من أن يعجز الرجل المقترح لتولي السلطة التنفيذية في المرحلة القادمة عن توحيد مؤسسات البلاد وإنهاء مرحلة صراع النفوذ، وفق تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية الاثنين.

وقال التقرير إنّ الدعم النشط الذي قدمته كل من أنقرة وموسكو لعبد الحميد دبيبة يثير شكوكًا جدية وقلقا لدى مراقبين، وينقل عن دبلوماسي أوروبي قوله إن ”دبيبة هو رجل القوات الأجنبية في ليبيا“. ويضيف مراقب أجنبي آخر أنه ”إذا تم تعزيز وقف إطلاق النار بالإجماع الناتج عن جنيف فإن الثمن الواجب دفعه سيكون تأكيد التقسيم العسكري لليبيا بين منطقتي النفوذ الروسي والتركي“ وفق تقديره.

ووفق التقرير فإن شخصية عبد الحميد دبيبة لا تخلو من حيرة وحتى قلق العديد من المراقبين فرئيس الوزراء الجديد هو بالفعل من عشيرة عائلية لا تخفي طموحاتها السياسية، بعد أن بنى ثروة في ظل معمر القذافي الذي أطيح به عام 2011، وقد شغل ابن عمه وزوج أخته علي دبيبة من 1989 إلى 2011 منصب رئيس المنظمة المترامية الأطراف لتطوير المراكز الإدارية وهي شركة عامة مسؤولة عن جذب الاستثمارات الدولية في مشاريع الأشغال العامة الكبرى.

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و أفاد التقرير أنّ عبد الحميد دبيبة نفسه ترأس شركة أخرى مملوكة للدولة وهي الشركة الليبية للاستثمار والتنمية، والتي قادت بشكل خاص بناء ألف وحدة سكنية في سرت، معقل القذافي الشخصي بينما تمتلك عشيرة دبيبة استثمارات متعددة في الخارج لا سيما في كندا وقبرص واسكتلندا.

و نقل التقرير عما قال إنّها مصادر مؤكدة أن علي دبيبة الموجود في جنيف من بين 74 ناخبا من ”منتدى الحوار السياسي الليبي“ عمل جاهدا على حشد الأصوات لصالح ابن عمه عبد الحميد، وانتشرت شائعات عن شراء الأصوات لكن لم يكن بالإمكان إثباتها.

وأشار التقرير إلى أنّ ”المصالح التجارية لرئيس الوزراء الجديد تجعله قريبًا جدًا من تركيا فهو الممثل في ليبيا لمؤسسات الدولة التركية الرئيسية المهتمة بالسوق الليبية، وقد يفسر هذا القرب من أنقرة سبب إجراء أول مقابلة له مع الصحافة الأجنبية في وكالة الأناضول التركية الرسمية“.

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وأضاف التقرير أنّ دبيبة قريب أيضا من موسكو ففي أبريل / نيسان 2017 ترأس وفدا من مصراتة في زيارة إلى موسكو حيث التقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قبل لقاء الزعيم الشيشاني رمضان قديروف في غروزني، وقال دبلوماسي أجنبي إنّ دبيبة لا يمكن تصنيفه أيديولوجيا، مضيفا أنّه يصنف فقط على أنه ملياردير،و أنه رجل معاملات وصفقات وترتيبات بين الأصدقاء“ وفق تعبيره.

ويعتبر رئيس الوزراء الجديد عبد الحميد دبيبة الذي سيخلف فائز السراج مقربا من الأتراك والروس، وقد جاء اختياره مفاجئا، فهو قادم من مجال الأعمال، وهو من مصراتة حاضرة الموانئ الغربية.

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ووفق التقرير فإنّ من بين القضايا الساخنة التي تنتظر رئيس الحكومة الجديد القضية الحساسة المتعلقة بتوزيع عوائد النفط والقضية مصدر توتر متكرر بين قائد الجيش المشير خليفة حفتر في إقليم برقة حيث تتركز الأصول النفطية الرئيسية والسلطات في طرابلس، وهناك أيضا تحدٍ آخر هو مستقبل الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا.

ويشير التقرير إلى أنه بعد أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع اتفاق ينص على خروج المرتزقة وبينما غادر البعض منهم تم تعزيز وجود المستشارين الفنيين الأتراك لا سيما في قاعدة الوطية والروس (في قاعدة الجفرة والشاطئ) ولا يزال التزام دبيبة بتأمين رحيل هذه القوات الأجنبية غير معروف وفق التقرير.

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"لوموند": عبد الحميد دبيبة ملياردير...
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أبرز العقبات أمام الحكومة الليبية الجديدة (فيديو)

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المصدر: تونس ـ إرم نيوز

تواجه الحكومة الليبية الجديدة تحديات كبيرة للنجاح في مهمتها والمرور بالبلاد إلى الانتخابات نهاية العام الحالي، وسط مخاوف من الفشل في ضوء استمرار التدخل الأجنبي وحضور الميليشيات والمرتزقة على الأرض.

واعتبر محللون ليبيون ومختصون بالشأن الليبي تحدثوا لـ ”إرم نيوز“ أنّ التحدي الأكبر الذي تواجهه السلطات الجديدة، يتمثّل في مدى قدرتها على إخراج المرتزقة، وتفكيك الميليشيات، وإرساء وضع أمني ملائم لإجراء الانتخابات، وقدرتها على الحصول على التزام ودعم من المجتمع الدولي لأداء هذه المهمة.

ورأى الكاتب والمحلل السياسي عز الدين عقيل أنّ ”ما حصل هو خطوة نظرية تفيد بأن ليبيا بات فيها حكومة موحدة لكن قدرة هذه الحكومة على ممارسة صلاحياتها وتوحيد المؤسسات، أمر سابق لأوانه“.

وقال عقيل إن ”الكرة صارت في ملعب المجتمع الدولي، فإلى أي مدى سيقوم بالتزاماته الأخلاقية والسياسية تجاه ليبيا باعتبار أن هذا المجتمع هو الذي ألقى بليبيا في أتون الفوضى والعنف والإرهاب”، منوها إلى أن ”المجتمع الدولي لم يقدم ما يكفي من دعم لهذه الحكومة لتقوم بمهامها، وعلى رأسها إخراج المرتزقة ونزع السلاح وتفكيك الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات وإعادة النازحين والمهجّرين وإنهاء الإفلات من العقاب، وإن لم يقدم دعما في هذا الاتجاه فمن أين ستأتي الحكومة بالدعم“.

وذهب عقيل إلى القول أنّ ”الحكومة بحد ذاتها صناعة أجنبية ولا تنجح إلا بدعم الجهات الخارجية التي أنتجتها، وأن هناك جهتين خارجيتين، الأولى تدعي أنها أنتجت هذه الحكومة من أجل إرساء الاستقرار، والجهة الثانية تريد إذكاء العنف في ليبيا وتصفية الحسابات مع قوى أخرى على الأرض الليبية، فإن نجحت الجهة الخارجية الأولى نكون قد مضينا في الطريق الصحيح، وإن نجحت القوى الثانية فلن نصل إلى شيء وسنعود إلى المربع الأول“.

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أما الخبير في الشّأن الليبي غازي معلى، فقد رأى أن خروج القوات الأجنبية من جيوش نظامية ومرتزقة يمثل تحديا كبيرا للسلطات الليبية الجديدة، وأنّ خروج تركيا مرتبط بخروج الطرف الروسي، رغم أنه لا مبرر لبقاء القوات التركية.

وقال معلى إنه ”إذا فشلت الحكومة في توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية والمؤسسات السيادية الأخرى فإن هناك إمكانية لاستمرار الوجود الأجنبي في ليبيا، التي لا تزال تحت الرعاية الأممية والبند السابع، والتدخلات الأجنبية لا تزال متواصلة ما لم يتم تنصيب حكومة منتخبة من الشعب مباشرة“.

وحذّر المحلل السياسي جمعي القاسمي من أنّ ”هناك خشية مشروعة من أن تكون الحكومة الجديدة أداة كما كانت حكومة الوفاق، وأن هذا كله مرتبط بعناصر المعادلة السياسية التي تسعى الأمم المتحدة إلى فرضها في ليبيا“.

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وأشار القاسمي، في تصريحاته لـ“إرم نيوز“ إلى أنه ”بالنظر إلى العلاقة الوطيدة بين رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد الدبيبة والنظام التركي وسط حسابات موازين القوى الميدانية، فإنه سيتم الإبقاء على قوات تركية ولو بصفة محدودة في شكل ضباط أو جنود تحت مسمى مستشارين“.

وأفاد القاسمي بأنّ ”السلطة التنفيذية الجديدة ستواجه الكثير من التحديات منها الميليشيات والتواجد العسكري الأجنبي، وتحديدا المرتزقة الذين ينبغي إخراجهم، وهو ما لم يحصل حتى الآن، وعلى الحكومة العمل بجدية لإيجاد الترتيبات اللازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه“.

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