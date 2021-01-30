الجيش الليبي ينفي وجود قوات أجنبية في سرت

نفى الناطق باسم قيادة الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، وجود قوات أجنبية في سرت، مضيفا أن الوضع في سرت مستقر تماما، كما أن الأجهزة الأمنية تسيطر بشكل كامل على الوضع.

وأشار المسماري عبر بيان له السبت، أن ”بث هذه الشائعات والأكاذيب، والكم الهائل من الأخبار الملفقة، لم ولن يتمكن من خلاله المحرضون من خداع الليبيين، ولا المجتمع الدولي الذي خاطب تركيا بشكل مباشر مُطالبها بسحب قواتها ومرتزقتها من ليبيا فورا“.

وأوضح المسماري بأن هناك محاولات لخلق فوضى وتشكيك لدى المواطن بنشر إشاعات مثل ”العثور على منشورات باللغتين العربية والروسية في سرت، تحتوي على تهديدات ضد مجموعة مرتزقة “فاغنر“ وعن الجرائم التي «زُعمَ ارتكابها في سرت»، مؤكدا أن «هذا استفزاز مكشوف وكذبة جديدة».

وأضاف المسماري بأنها كلما تطورت عملية التسوية السياسية التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ويباركها المجتمع الدولي، زاد نشاط المليشيات التكفيرية المتطرفة، لأن التسوية السياسية تعني بالنسبة لهم نهاية وجودهم.

ولفت إلى زيادة نشاط التيار الإسلامي في الأيام الأخيرة، حيث أصبحوا أكثر نشاطا في مجال الإعلام بوسائله المختلفة، من خلال فبركة ونشر الأخبار الكاذبة والإشاعات المغرضة كل يوم، بهدف نشر الخوف والذعر، وتشويه سمعة القيادة العامة والجيش الوطني الليبي بشكل عام وإفشال مساعي اللجنة العسكرية 5+5 في تنفيذ تفاهمات جنيف.

وختم المسماري بيانه بأن “ الوضع في سرت مستقر تماما، والأجهزة الأمنية مسيطرة تماما على الوضع، ولا يوجد مرتزقة داخل المدينة، أو خارجها، وهي مجرد محاولات لتحويل الانتباه عن المرتزقة الحقيقيين الذين يتواجدون غرب ليبيا عبر تركيا وتنظيماتها الإرهابية“.