ليبيا.. قتيلان وجرحى إثر انفجار استهدف مقرا لمليشيا الدعم المركزي‎ في طرابلس

قتل شخصان وأصيب آخرون، إثر انفجار وقع داخل مقر تابع لقوة الدعم المركزي التي يقودها غنيوة الككلي، بحسب ما ذكر مصدر أمني في مديرية أمن طرابلس، ليل الخميس.

وقال المصدر في تصريح لـ“إرم نيوز“ مفضلا عدم ذكر اسمه، إن ”انفجارا قويا هز مكتبا تابعا لقوة الدعم المركزي بسوق امسيحل، مما أسفر عن مقتل شخصين وعدد من الجرحى بعضهم حالتهم خطيرة“.

وبين المصدر أن القتيلين هما عنصران تابعان لمليشيا الككلي، اسمهما وائل العماري، ومحمد مختار المزوغي.

وأضاف أنه ”لا توجد حتى الآن، أي معلومات عن سبب الانفجار ولا الطريقة التي تم بها، لعدم سماح العناصر المسلحة التابعة للقوة، بالاقتراب من مكان الحادث“.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، كلف الككلي بمهام رئيس جهاز الأمن القومي التابع للحكومة.

يذكر أن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، اندلعت في العاصمة الليبية طرابلس، ليل الأربعاء، بين جهازين أمنيين تابعين لحكومة الوفاق.

وقالت وسائل إعلام ليبية وحسابات على مواقع التواصل، إن ”أصوات إطلاق الرصاص جراء الاشتباكات التي استمرت نحو ساعتين، بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي (ميليشيا قوة الردع الخاصة سابقا)، وقوات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية، كانت تسمع بوضوح في محيط قاعة الشعب وجزيرة سوق الثلاثاء“.

ولاحقا قال حساب ”بوابة أسطر“ المقرب من حكومة الوفاق، إن ”الإشكالية التي حدثت بين عناصر الأمن العام وقوة الردع الخاصة انتهت، وعاد الهدوء إلى وسط العاصمة طرابلس“.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذر مصدران ليبيان من أن السراج بقراريه إنشاء جهاز أمني جديد بقيادة الميليشياوي عبدالغني الككلي الشهير بـ“غنيوة“، وإلحاق ميليشيا قوة الردع الخاصة بالمجلس الرئاسي تحت مسمى ”جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة“، ينذران بتورط العاصمة طرابلس في حرب جديدة.