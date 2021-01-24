جبهة البوليساريو تعلن قصف منطقة الكركرات

أعلنت جبهة البوليساريو أنها قصفت منطقة الكركرات على الحدود المغربية الموريتانية مساء السبت الأحد، على ما أفادت وكالة الأنباء الصحراوية في بيان.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنّ ”الجيش الصحراوي وجّه أربعة صواريخ استهدفت (…) الكركرات“.

في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن المغرب أنه أطلق عملية عسكرية في منطقة الكركرات العازلة في الصحراء الغربية على الحدود مع موريتانيا، من أجل ”إعادة إرساء حرية التنقل“ المدني والتجاري في المنطقة، مديناً ”استفزازات“ بعد إقفال أعضاء من جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر، الطريق الذي تمر منه خصوصا شاحنات نقل بضائع نحو موريتانيا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.