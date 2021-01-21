الجيش الليبي: "5+5" تطالب بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة فورا

طالبت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5)، بضرورة خروج جميع عناصر القوات الأجنبية والمرتزقة، من البلاد، بحسب ما ذكر مسؤول بالجيش الليبي.

وجاء مطلب اللجنة خلال اجتماع عن بعد عقد الأربعاء، ضم لجان المتابعة التابعة للدول الراعية لمقررات مؤتمر برلين، بمشاركة ممثلين لدول فرنسا وبريطانيا وأمريكا وإيطاليا وتركيا والاتحادين الأوروبي الأفريقي.

وكتب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، عبر صفحته في فيسبوك الخميس، أن مطالب اللجنة العسكرية المشتركة الممثلة للقيادة العامة للجيش الليبي، والعسكريين التابعين لحكومة الوفاق ”تمحورت حول ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية وجميع عناصر المرتزقة من البلاد فورا“.

وبحسب المحجوب فإن اللجنة طالبت كذلك بـ“تفعيل قانون حظر السلاح إلى ليبيا والالتزام وضرورة التقيد به من جميع الدول، بالإضافة إلى ضرورة توقيع عقوبات على المعرقلين لتنفيذ الاتفاق، سواء كانوا دولا أو أشخاصا“.

وأضاف أن المجتمعين ”أكدوا على ضرورة فتح الطريق الساحلي بين الغرب والشرق فورا وبدون أي شروط أو عراقيل“.