ليبيا.. المشري يطالب بالاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، الخميس، بإجراء استفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات، على خلاف ما جرى التوصل إليه في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأكد المشري خلال لقاء جمعه مع السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو، ”أهمية وجود أرضية صلبة لإجراء الانتخابات بطريقة تضمن عدم فشلها أو الطعن فيها“.

وشدد في الوقت ذاته على ”حق الشعب الليبي في الاستفتاء على الدستور الذي لا يواجه معوقات فنية كتلك المتعلقة بالانتخابات“، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمشري.

من جهته، أكد السفير الإيطالي دعم بلاده للحوار السياسي في ليبيا، وكل الجهود الرامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهد الطريق للانتخابات ولمرحلة استقرار دائم.

يشار إلى أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، أعلنت في وقت سابق أن المشاركين في ملتقى الحوار الليبي بتونس، اتفقوا على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وأضافت وليامز أن المشاركين بالملتقى اتفقوا أيضا على ”إنشاء مجلس رئاسي جديد، وهيئة تنفيذية لإدارة الفترة الانتقالية“.

ويرى مراقبون أن تمسك المشري بالاستفتاء على الدستور، بصيغته التي لم يوافق عليها مجلس النواب، محاولة منه لعرقلة العملية السياسية.

وتواجه الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور في ملتقى الحوار السياسي، التي تضم أعضاء في مجلسي النواب والدولة، خلافات حادة دفعت بعثة الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة قانونية للاتفاق على الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات، نظراً لتعذر التوافق على دستور 2017 الذي لم يجزه مجلس النواب.