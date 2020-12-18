الجيش الجزائري يعلن القبض على المتشدد الخطير "أبو الدحداح"

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الخميس، إلقاء القبض على ”إرهابي خطير“ خلال عملية في ولاية جيجل شمال شرق الجزائر.

وقالت الوزارة في بيان: ”تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال عملية تطويق وتمشيط بمنطقة تامنجار، بالقرب من بلدية العنصر بجيجل، من إلقاء القبض على الإرهابي الخطير المسمى رزقان أحسن المدعو أبو الدحداح، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994“.

وكانت الوزارة قد أعلنت في بداية كانون الأول/ ديسمبر، أن 3 متشددين قتلوا في اشتباكات مع الجيش في ولاية جيجل، وأضافت في اليوم التالي أن جنديا جزائريا قتل في اشتباكات بالمنطقة نفسها.

وتأتي عملية القبض على أبي الدحداح، عقب إعلان الوزارة اعتقال 17 شخصا يدعمون ”جماعات ارهابية“ في مناطق واسعة من البلاد منذ بداية الشهر.

وأعلنت وسائل إعلام رسمية أن الجيش الجزائري أحبط خطة إعادة انتشار لتنظيم ”القاعدة في المغرب الإسلامي“.

وقتل زعيم التنظيم عبدالمالك دروكدال، المعروف أيضاً باسم أبو مصعب عبد الودود، على يد القوات الفرنسية في شمال مالي، لكن في تشرين الثاني/ نوفمبر أعلن التنظيم تعيين الجزائري والمقاتل المخضرم في القاعدة ابو عبيدة يوسف العنابي خلفاً له.