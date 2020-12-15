الجزائر تعلن اعتقال 5 متهمين بدعم جماعات إرهابية

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الثلاثاء أنّ قوات الأمن اعتقلت أربعة متشددين متهمين بدعم جماعات إرهابية فيما سلّم متشدد آخر نفسه.

وذكرت الوزارة في بيان أن الإسلامي الذي استسلم كان بحوزته رشاش وقاذفتا أر بي جي وذخيرة في تامنراست في أقصى جنوب البلاد قرب الحدود مع مالي.

وبذلك، يرتفع عدد المعتقلين للاشتباه في دعمهم ”جماعات إرهابية“ إلى 17 شخصًا في مختلف أنحاء البلاد منذ بداية كانون الأول/ديسمبر، بحسب الوزارة.

وفي 1 كانون الأول/ديسمبر، أفادت الوزارة أن ثلاثة مسلحين قتلوا في اشتباكات مع الجيش في ولاية جيجل شمال شرق البلاد، وقالت في اليوم التالي إن جنديًا جزائريًا قُتل في اشتباكات بالمنطقة نفسها.

وأفادت وسائل إعلام رسمية أن الجيش أحبط مؤخرًا خطة لإعادة انتشار تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.