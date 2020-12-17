ليبيا.. تحركات لميليشيات مجهولة تنذر بحرب جديدة في طرابلس

خيم القلق والتوتر على سكان العاصمة الليبية طرابلس في أعقاب تحرك أرتال من ميليشيات مجهولة في عدة مناطق وأحياء، يومي أمس الأربعاء واليوم الخميس، وسط مخاوف من اندلاع اشتباكات واسعة.

ونقلت حسابات عبر مواقع التواصل أن زهاء 12 سيارة مسلحة جديدة ومجهولة الهوية شوهدت تتحرك باتجاه منطقة الهضبة وصلاح الدين.

كما شوهدت أكثر من 20 سيارة مسلحة، تقل أشخاصا ملثمين ومسلحين يحملون قواذف وأسلحة رشاشة، إضافة إلى 9 سيارات تحمل أسلحة متوسطة من طريق الهضبة باتجاه وسط العاصمة.

وأفادت مصادر مطلعة تحدثت إلى “ إرم نيوز“ بأن ميليشيا قوة الردع الخاصة أقامت منذ يوم الأربعاء، بوابات على مداخل ضاحية تاجوراء شرقي طرابلس ونشرت مقاتليها في المنطقة، دون أن يعرف الغرض من هذا الإجراء.

وتشهد العلاقة بين الميليشيات توترا منذ عودة قائد مبليشيا كتيبة ثوار طرابلس السابق هيثم التاجوري، الذي يعتقد أنه بصدد القيام بعملية عسكرية لإخراج ميليشيات مصراته من طرابلس بالتحالف مع ميليشيات الزاوية وصرمان، في حين تسعى ميليشيات مصراته إلى إقصائه.