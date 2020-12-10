صحيفة: اتصال ثلاثي بين ترامب ونتنياهو ومحمد السادس خلال ساعات

أفادت صحيفة ”معاريف“ الإسرائيلية، مساء الخميس، بأنه من المتوقع إجراء مكالمة هاتفية ثلاثية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل المغربي محمد السادس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة.

ويأتي ذلك غداة الإعلان عن تطبيع العلاقات المغربية الإسرائيلية بشكل رسمي. ولم تكشف الصحيفة عن تفاصيل أخرى.

من جهته، أكد مصدر دبلوماسي مغربي في تصريح مقتضب لـ“إرم نيوز“، أن المملكة ”ستسرع اتصالاتها مع إسرائيل لتطوير العلاقات في شتى المجالات“.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام: ”المغرب يدعم حلا قائما على دولتين (فلسطينية وإسرائيلية) تعيشان معاً جنبا إلى جنب“، مؤكداً أن موقف بلاده من القضية الفلسطينية ”ثابت لم يتغير“.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن اتفاق ”تاريخي“ لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في إطار خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقال الديوان الملكي المغربي، في بيان، إن الملك محمد السادس أجرى اتصالا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد فيه أن موقفه ”الداعم للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير“.