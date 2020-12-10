محمد بن زايد: نرحب بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية

رحب ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، وبقرار الرباط استئناف الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.

وقال، في تغريدة على موقع تويتر: ”نرحب بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب الشقيق على الصحراء المغربية، وبقرار الرباط استئناف الاتصالات و العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل“.

وتابع قائلا: ”خطوة سيادية تساهم في تعزيز سعينا المشترك نحو الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم في المنطقة“.