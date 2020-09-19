تونس.. النهضة تحذّر المشيشي من اتخاذ أي قرار دون مشاورتها

حذّرت حركة ”النهضة“ الإسلاميّة في تونس، رئبس الوزراء هشام المشيشي من اتّخاذ أي قرار سياسي دون التشاور و التنسيق معها، و رهنت في الوقت ذاته استمرار الحكومة بتحويلها إلى حكومة سياسيّة، و ذلك في تطوّر لافت من شأنه أن يضع مصير الحكومة على المحك بعد حوالي ثلاثة أسابيع من نيلها ثقة البرلمان.

و في تصريحات لافتة أدلى بها رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني لقناة ”التاسعة“ المحلية، قال فيها “إن من شروط استمرار حكومة هشام المشيشي، التشاور مع حركة النهضة في القرارات و التعيينات و الإصلاحات إلى جانب العمل على التطور مع الوقت لتصبح حكومة المشيشي حكومة سياسية من أجل الوصول إلى وضع طبيعي“، وفق قوله.

و أضاف الهاروني ، إن رئيس الحكومة هشام المشيشي مستعد للانفتاح على الأحزاب مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي قرار سياسي أن يتّخذ في تونس دون النهضة.

وتأتي تصريحات الهاروني إثر أنباء عن عودة الوئام بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي، بعد قطيعة بينهما بسبب محاولة رفض المشيشي لتعيين وزير الثقافة ”الكفيف“ وليد الزيدي.

ويرى مراقبون أن حركة النهضة بدأت في تنفيذ خطتها المتصلة بتحويل حكومة هشام المشيشي من حكومة كفاءات مستقلة إلى حكومة سياسية حزبيّة، تكون فيها الفاعل الرئيسي.

و قال المحلل السياسي، حسن القلعي إن موقف حركة النهضة غير المعلن من الحكومة، يتعلق بعدم تحمل مسؤولية الحكم مقابل الحفاظ على حصتها في التعيينات في مؤسسات الدولة، لتواصل بذلك ما دأبت عليه منذ سنوات بخصوص الحكم من وراء الستار.

واعتبر القلعي، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن حركة النهضة و حلفاءها يمثلون أغلبية عددية قادرة على سحب الثقة من حكومة هشام المشيشي واسترجاع المبادرة ما لم يقدم المشيشي استقالته، وبالتالي فإنها تمارس ضغوطات عليه لدفعه للإذعان إلى أ، وفق قوله.

ومن جهته، اعتبر المحلل السياسي الصغير القيزاني أن حركة النهضة بصدد المناورة و توجيه رسائل مبطنة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد مفادها أن النهضة بصدد احتواء المشيشي الذي اختاره رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة من خارج ترشيحات الأحزاب.

وقال القيزاني أن حركة النهضة تعيد السيناريو الذي نفذته ضدّ رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، من خلال استمالته و تقوية نفوذه لعزل رئيس الدولة عن كل قرار.

في المقابل استبعد الناشط السياسي فيصل عرعار استمالة حركة النهضة لرئيس الوزراء، معتبرا أن المشيشي يعي جيدا كل التحركات التي تجريها حركة النهضة و من غير المستبعد أن يعيد المبادرة الى رئيس الجمهورية في حال مواصلة حركة النهضة ضغوطاتها ضدّه.

و أضاف عرعار في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن علاقة رئيس الدولة برئيس الوزراء علاقة جيدة نافيا أن يكون قد اصبح في صف حركة النهضة مثلما تروج هي لذلك، معتبرا أن ”حركة النهضة تحاول التأثير في الرأي العام المحلي و إقناع قواعدها بأنها تتحكم في المشهد السياسي غير أن حقائق الواقع خلاف ذلك“، وفق قوله.