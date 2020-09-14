الجيش الليبي يعلن اعتقال خلية تتبع تنظيم داعش في سبها

أعلن الجيش الوطني الليبي فجر اليوم، اعتقال خلية تتبع تنظيم داعش في مدينة سبها جنوب ليبيا، بعد عملية مداهمة تخللها اشتباك مسلح.

وقال مدير التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب إن ”عملية عسكرية نوعية بمشاركة منطقة سبها العسكرية والغرفة الأمنية المشتركة، لمداهمة وكر يضم خلية داعشية إرهابية انتهت باعتقال عناصرها“.

وأضاف المحجوب على صفحته بموقع فيسبوك أنه ”بعد متابعة دقيقة وتحر لموقع سكني بحي عبد الكافي في مدينة سبها يرتاده بعض الأفراد الذين يدّعون انهم عائلة قادمة من خارج المدينة، و تبين أنهم مجموعة إرهابية متطرفة تتستر في كونها عائلة ، حيث تم تحديد وقت تنفيذ العملية التي كانت مفاجئة وأربكت هؤلاء الدواعش الذبن استخدموا مختلف أنواع الأسلحة ولكن قدرة وكفاءة الوحدة العسكرية 116كانت في الموعد“ على حد تعبيره.

ونقل المحجوب عن آمر المنطقة العسكرية سبها أن العملية تمت بنجاح، وتقدم بالشكر إلى أهالي الحي الذين ساندوا القوات المسلحة أثناء عملية المداهمة وإلقاء القبض على عناصر الخلية.

يشار إلى تنظيم داعش شن هجمات عدة خلال السنوات الماضية في مناطق الجنوب الليبي.

ووجه الجيش الليبي في شباط/فبراير الماضي ضربة استباقية للتنظيم، أحبط خلالها ”مخططاً إرهابياً“ لاستهداف جنوب ليبيا، وقبض على السوداني عمر فاضل السعيد محمد الأمين المكنى ”أبوعبدلله“ وهو طبيب تنظيم داعش في ليبيا.