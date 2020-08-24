تونس.. "التيار"و"ائتلاف الكرامة"يقرران حجب الثقة عن المشيشي

حسم ائتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي موقفيهما من مسألة المصادقة على حكومة هشام المشيشي التي ينتظر أن يتم الإعلان عنها اليوم الإثنين، وقررا رسميا عدم التصويت لها بالبرلمان.

و ائتلاف الكرامة له 19 نائبا في البرلمان في حين يمثل 22 نائبا التيار الديمقراطي وهو رقم لا يكفي لإسقاط حكومة المشيشي في البرلمان لكنه قد يكون حاسما للإطاحة بالحكومة المرتقبة لا سيما في ظل الأنباء المتواترة التي تفيد بأن النهضة (54 نائبا) وحزب قلب تونس(27 نائبا) يتجهان بدورهما إلى عدم منح الثقة لحكومة المشيشي.

ويحتاج إسقاط الحكومة أو مرورها في البرلمان إلى توافر 109 أصوات.

وقرر المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي الذي انعقد، الأحد، في محافظة صفاقس،جنوب البلاد،عدم منح الثقة لحكومة هشام المشيشي ، حسب ما أكده القيادي في الحزب هشام العجبوني.

وقال العجبوني لإذاعة“شمس أف أم“المحلية، إنه ”سبق أن عبر التيار الديمقراطي عن احترازاته من مسألة الحكومة المستقلة“.

من جهته، قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز بالنيابة والقيادي في حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، الأحد ،إنه يدعم فرضية اللجوء إلى انتخابات مبكرة عوض المغامرة بحكومة بدون هوية، وفق تعبيره.

وأكد عضو ائتلاف الكرامة يسري الدالي أن الائتلاف البرلماني الذي ينتمي اليه(19 نائبا) لن يزكي الحكومة المقبلة، ولن يمنحها الثقة.

ونقلت إذاعة موازاييك المحلية عن النائب يسري الدالي تأكيده بأن الحكومة المرتقبة التي سيتم الإعلان عنها قريبا، تم اقتراح تشكيلتها من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد وذلك في مخالفة صريحة للمنطق الديمقراطي، وفق قوله.