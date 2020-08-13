أي دور تريد تركيا من مالطا لعبه في ليبيا؟

اعتبر مقال نشره موقع ”المونيتور“ الأمريكي أن زيارة وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو برفقة نظيره المالطي إيفاريس بارتولو إلى العاصمة الليبية طرابلس، شكلت المفاجأة الأخيرة في الملف الليبي.

ورأى المقال الذي كتبه الكاتب التركي فهيم تستكين، أنه بعد تأمين تركيا لدعم مالطا لحكومة الوفاق الليبية، تأمل تركيا الآن استخدام هذا التعاون للوصول إلى هدفين رئيسيين.

كسب أوروبا ومواجهة مصر

وقال تستكين ”إن الهدف الأول الذي تريد تركيا تحقيقه هو استخدام مالطا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، لدرء جهود دول أخرى في الاتحاد بقيادة فرنسا واليونان لعرقلة التحركات التركية في ليبيا“.

وأضاف الكاتب أن الهدف الثاني يتمثل في أن التقارب بين تركيا ومالطا قد يخدم سعي أنقرة الخفي لتأمين قاعدة جوية بالقرب من ليبيا لمواجهة عملية عسكرية مصرية محتملة وتوسيع عملياتها العسكرية في الدولة التي مزقتها الحرب، لكسر الجمود بشأن سرت والجفرة.

ونظراً لأن تركيا غير قادرة على توفير دعم جوي ثابت من مسافة تزيد عن 1500 كيلومتر (حوالي 930 ميلاً) ، فإنها تحتاج إلى تأمين قاعدة جوية بالقرب من ليبيا أو داخلها.

و على الرغم من مساعيها للاستقرار في قاعدة الوطية الجوية، التي سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا في أوائل تموز/ يوليو، فإن القاعدة لا تزال عرضة للخطر.

مالطا خيار تركيا الأفضل

وأشار الكاتب إلى وجود ثلاثة بدائل أمام أنقرة: تونس والجزائر ومالطا، لافتاً إلى أن السياسات التونسية الهشة لا تخدم الأجندة التركية، فعلى الرغم من أن حلفاء تركيا من جماعة الإخوان المسلمين في الحكومة الائتلافية التونسية يبدون مستعدين لدعم أنقرة، فإن الجهات السياسية الفاعلة الأخرى في البلاد تعارض بشدة التورط في الصراع.

وبالنسبة للجزائر، يقول الكاتب إنه على الرغم من حفاظها على علاقات جيدة مع تركيا، فقد ظلت ضد كل أنواع التدخل الأجنبي في ليبيا، وبذا فإن الخيار المتبقي هو جزيرة مالطا العضو في الاتحاد الأوروبي على بعد 355 كيلومترا (220 ميلاً) شمال الساحل الليبي.

ومع ذلك، يبدو أن الضوء الأخضر المحتمل من مالطا لتركيا لاستخدام قواعدها الجوية يعد خيارا محفوفا بالمخاطر بالنسبة إلى فاليتا، نظرا للزلزال الذي سينطلق في الاتحاد الأوروبي والمخاطر المحتملة من تكوين أعداء جدد في المنطقة.

وقال الكاتب إن مالطا بحاجة إلى حليف قوي في ليبيا لمحاربة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا، والتي بدت أنها المحور الوحيد لمصالح السلطات المالطية في الصراع الليبي.

ورأى ان الدعم الذي قدمته فاليتا إلى حكومة الوفاق لا يتضمن أي خطر سياسي على مالطا، على الرغم من الجدل حول شرعية هذه الحكومة، لكن الانحياز إلى طرف في الصراع العسكري أمر مختلف تماما.

إمكانية التعاون العسكري

وكشف الكاتب التركي أن الاجتماع الأول بين مسؤولي ليبيا ومالطا وحكومة الوفاق الليبية في أنقرة يشير إلى إمكانية التعاون في المجال العسكري، فقد بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ووزير الداخلية في طرابلس فتحي باشاغا، ووزير الأمن القومي والداخلية المالطي بايرون كاميليري، التعاون في شؤون الدفاع والأمن، بحسب بيان وزارة الدفاع التركية في اجتماع 20 يوليو/تموز.

لكن الاجتماع الثاني الذي عقد في طرابلس في السادس من الشهر الجاري كان له مظهر دبلوماسي أكثر مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره المالطي إيفاريست بارتولو مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ومسؤولين آخرين في طرابلس.

وأكد البيان المشترك الصادر بعد الاجتماعات تركيز فاليتا على الجهود المبذولة لمنع الهجرة غير الشرعية، كما أكدت فاليتا وأنقرة دعمهما للحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها ومعارضة الحل العسكري للنزاع، فضلاً عن اتفاق التعاون على منع الهجرة غير الشرعية، وتعزيز قدرات خفر السواحل الليبي واستئناف الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا وتركيا.

مالطا تضغط على الاتحاد الأوروبي

ونظرا لعدم تمكنها من الحصول على الدعم الذي تريده من الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا الهجرة وتقاسم الأعباء، فإن التقارب بين مالطا وتركيا قد يقنع الجهات الفاعلة الرئيسية في الكتلة بتقديم دعم أوسع لأصغر دولة في الاتحاد. ومع ذلك، فإن خطة اللعب التركية التي تتضمن دعما عسكريا تنطوي على مخاطرة كبيرة لفاليتا.

بالنسبة لأنقرة، قد يكون دعم فاليتا مفيدا لتخفيف عزلة تركيا في وقت يتصاعد فيه التوتر مع اليونان، لكن دعم مالطا لن يقلب ميزان القوى على هذه الجبهة أيضا.

وتابع الكاتب: ”بشكل أساسي كانت جميع تحركات تركيا في ليبيا تواجه اختبارا في أعقاب الفشل في كسر مأزق سرت والجفرة، وهما الموقعان الأساسيان للسيطرة على منطقة ”الهلال النفطي“ في ليبيا التي تخضع حاليا لسيطرة قوات الجيش الليبي.

تشكيك في قيمة الشراكة مع تركيا

ومع تأخر هجوم حكومة طرابلس الذي طال انتظاره ضد الجيش الوطني الليبي، بدأ البعض في حكومة الوفاق التشكيك بالقيمة الحقيقية للشراكة مع تركيا.

وعلى الرغم من أن حكومة الوفاق الوطني تعتبر الإنجازات العسكرية، التي تحققت بفضل الدعم العسكري التركي الذي حصلت عليه بقبول شروط أنقرة، مهمة، إلا أن هذا الدعم لم يؤمن الاستيلاء على سرت والجفرة، المواقع الرئيسية على طريق منطقة الهلال النفطي في البلاد، التي تساهم بنسبة 60%من صادرات النفط الليبية.

الإسلاميون ضغطوا على السراج

والأبرز الذي ذكره الكاتب أن مسؤولين في حكومة الوفاق كشفوا أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج قاوم في البداية الاتفاقية البحرية المثيرة للجدل التي وقعتها حكومته مع تركيا في تشرين الثاني /نوفمبر 2019 على أساس أنها خارجة عن ولايته القضائية، لكن تم الضغط عليه للتوقيع عليها من قبل الأعضاء الإسلاميين في حكومته.

وكانت الاتفاقية البحرية أحد شروط تركيا لاتفاقية التعاون العسكري والأمني مع حكومة السراج، التي مهدت الطريق للدعم العسكري التركي لقوات حكومة الوفاق الوطني.

وفي حديثه إلى وكالة أسوشيتد برس في 30 تموز/ يوليو، قال مسؤول في حكومة طرابلس إن السراج وافق على مضض على الصفقة البحرية لأنه يعتقد أنه ليس لديه خيار آخر: ”لقد كانت مثل لعبة الأخذ والعطاء“. ونقل عن المسؤول قوله: ”لقد استغلوا ضعفنا في ذلك الوقت“.

الوفاق في مأزق

وقال الكاتب إن هناك عدة أسباب للمأزق الذي وقعت به حكومة الوفاق، الأمر الذي ولّد لديها عدم ارتياح من الاتفاقية البحرية، وهي: إعلان مصر عن سرت والجفرة كخطوط حمراء، والدعم السعودي لخطة مصر لوقف إطلاق النار، وموقف الجزائر الثابت ضد التدخل الأجنبي، والإحجام الأمريكي عن التدخل في الصراع على الرغم من الدعم الأمريكي لموقف تركيا ضد روسيا، ومشاكل مع آلاف المقاتلين السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا، وليس آخراً، التعويض الضخم الذي طالبت به أنقرة من حكومة طرابلس عن خسائر الشركات التركية العاملة في ليبيا.

وأضاف: ”كل هذه القضايا دفعت حكومة الوفاق الوطني إلى التساؤل عما إذا كانت ليبيا قد استفادت من لعبة الأخذ والعطاء“، مشيراً إلى انه من المحتمل أن يؤدي ”استخدام تركيا للقواعد البحرية في مصراتة والوطية إلى إثارة المزيد من المشاكل بين حكومة طرابلس وجيران ليبيا“.

ويقول الكاتب إنه على الرغم من أن أنقرة قد رأت موطئ قدم لها في ليبيا كمفتاح لحساباتها في شمال أفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط، إلا أن فوائد هذه الاستراتيجية بالنسبة لتركيا لا تزال موضع شك، لأن الصفقة البحرية المثيرة للجدل بين أنقرة وطرابلس تستلزم الاستيلاء على الساحل الشرقي لليبيا.

وتحتاج تركيا إلى حكومة الوفاق الوطني للسيطرة على سرت والمنطقة الشرقية.

ومع وصول الصراع الليبي إلى طريق مسدود تقريبا، تظل مسألة ما إذا كان بإمكان تركيا تطوير استراتيجية فعالة مع مالطا سؤالا مفتوحا، لا سيما في الوقت الذي اتفقت فيه إيطاليا، التي تدعم حكومة طرابلس، مع فرنسا وألمانيا بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد أنقرة.

وختم الكاتب بالقول: قد يكون انسحاب مالطا من البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي لفرض حظر تصدير السلاح إلى ليبيا علامة إيجابية لتركيا، التي تقدم الدعم العسكري لحكومة طرابلس، لكن دعم فاليتا لن يكون كافياً لتغيير الاتجاه الحالي في الاتحاد الأوروبي ضد تركيا.