إبراهيم ولد إبتي نقيبا للمحامين في موريتانيا

انتخبت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، المحامي إبراهيم ولد أبتي، نقيبا جديدا لها، في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت مساء الخميس في العاصمة نواكشوط .

وتمكن ولد ابتي من الفوز على منافسه المحامي، محمد أحمد ولد الحاج سيد، المحسوب على تيار الإخوان في موريتانيا، وذلك بفارق عدة أصوات.

وحسب النتائج التي أعلنت عنها اللجنة المشرفة من داخل قصر العدل في نواكشوط، فقد حصل ولد أبتي على 166صوتاً، مقابل 142 صوتا لمنافسه ولد الحاج سيدي.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات أسفرت عن تقدم ولد أبتي بفارق صوت واحد على منافسه الذي تقدم بطعن تم قبوله، ليتأجل الحسم للجولة الثانية التي جرت الخميس.

وسيتولي النقيب الجديد إبراهيم ولد ابتي، والمكتب الذي سيختاره، إدارة هيئة المحامين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، حسب ما ينص عليه القانون المنظم للهيئة.