المسماري: تركيا تلقت ضربة قوية في "الوطية".. و"مستنقع سرت" سيقضي على أحلام أردوغان

حذر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، القوات التركية، من تداعيات الهجوم على مدينة سرت وقاعدة الجفرة.

وأكد المسماري في مداخلة على قناة ”صدى البلد“ المصرية، أن ”مسرح العمليات تحت أعين الجيش الليبي، وعلى أنقرة أن تعي جيدًا أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لا يتحدث بل يفعل“.

وتوعد بأنه في حال نفذت تركيا هجوما ضد مدينة سرت، فإن ”رد الفعل العربي والدولي سيكون قاسيا، فهناك تحالف دولي ضد تركيا“، على حد قوله.

ورأى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ”سيسقط في مستنقع خطير يقضي على تواجد الإخوان في تركيا وعلى أحلامه في العودة إلى ليبيا والمنطقة العربية بالكامل“.

وأكد أن ”أحلام أردوغان في السيطرة على النفط الليبي أوهام ولن تتحقق“.

وفي السياق، قال المسماري في تصريح آخر لقناة ”دي أم سي“ المصرية، إن الضربة الجوية التي نُفذت ضد قاعدة الوطية قبل أيام، أحدثت ”صدمة نفسية“ لأردوغان.

وأضاف أن الرئيس التركي ”تلقى ضربة قوية في قاعدة الوطية، غيرت بعض الخطط لديه، والتي كان يتطلع من خلالها لتنفيذ هجوم على سرت الأسبوع الماضي“.

وتابع أن أردوغان ”يحاول الآن، الرد على ضربة الوطية، وفي الوقت نفسه يحاول إرضاء الرأي العام في تركيا“.

وأشار إلى أنه ”ليس هناك تأكيد بشأن مقتل رئيس أركان الجيش التركي في القصف الذي استهدف قاعدة الوطية“، مؤكدا أنه ”كان هناك قتلى بأعداد كبيرة، لكنهم (الأتراك) لا يعلنون، والضربة كانت ناجحة على مستوى الأفراد والمعدات“.

ونوه إلى أن تركيا ”تصعد بشكل كبير وخطير جدًا، حاليًا، في المنطقة الممتدة من شرق المتوسط إلى إقليم تونس البحري، وتحاول إرسال المزيد من القطع البحرية وأسلحة ومعدات، إلى غرب ليبيا دون توقف“.