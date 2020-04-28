فعاليات شعبية في تاجوراء تعلن تفويضها قائد الجيش الليبي

أعلنت فعاليات شعبية تمثل مدينة تاجوراء، الواقعة على بعد 18 كلم شرق العاصمة الليبية طرابلس، تفويضها "للقوات المسلحة العربية الليبية ممثلة في شخص المشير أركان حرب خليفة حفتر لتولي رئاسة البلاد".

وأصدرت لجنة الأزمة الممثلة بشباب وأهالي تاجوراء الرازحة تحت سيطرة ميليشيات البقرة، وقوة الردع الخاصة، وباب تاجوراء، وغيرها من الميليشيات التي تتبع حكومة الوفاق، بيانًا.

وقالت في البيان، اليوم الثلاثاء:"في هذا الوقت المفصلي الذي يمر به الوطن من تشظٍ وانقسام يكادان أن يؤديا إلى ضياعه، بسبب ثلة من الحقراء الذين اعتلوا ظهر هذا الشعب بحجة ديمقراطية زائفة، وامتصوا قدراته، وعبثوا بأمنه شرقًا وغربًا وجنوبًا، فإننا لا نرى بارقة أمل إلا في القوات المسلحة والمشير خليفة حفتر".

وأعلنت اللجنة دعمها للقيادة العامة، وقالت:"إننا على درب الشهيدين سائرون (عبد الله ساسي، وناصر بن رمضان) إلى أن يتحرر الوطن من براثن الإرهاب والفساد، ولقاؤنا في ميدان الشهداء وسط طرابلس".

ويعد البيان أول صوت يصدر من منطقة ترزح تحت سيطرة ميليشيات حكومة الوفاق، خاصة المتشددة منها، وتؤيد تفويض حفتر بقيادة البلاد .

وكان المشير حفتر دعا في خطاب له مؤخرًا إلى إسقاط الاتفاق السياسي، والمجلس الرئاسي، وطالب بتفويض الجيش قيادة المرحلة المقبلة، ولاحقًا أعلن قبوله هذا "التفويض".