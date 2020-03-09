الرئاسة الفرنسية تحتفي بالمشير خليفة حفتر

ذكر مكتب الإعلام التابع للجيش الليبي أن الرئاسة الفرنسية نظمت اليوم الإثنين استقبالا رسميا، احتفاء بقائد الجيش المشير خليفة حفتر في قصر الإيليزيه بالعاصمة باريس.

وقال المكتب في تغريدات على موقع تويتر إن المشير حفتر وصل إلى باريس، تلبية لدعوة رسميةٍ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ وذلك للتباحث في آخر مستجدات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وحضر الاستقبال الرسمي -بحسب المكتب الإعلامي للجيش- إضافة إلى الرئيس الفرنسي ورئيس أركان الجيش الفرنسي ووزيري الدفاع والداخلية بالحكومة الفرنسية، وعدد من القيادات العسكرية بالجيش الفرنسي.

وأضاف أن ماكرون أشاد خلال الاستقبال بـ“الدور المحوري الذي تلعبه القوات المُسلحة العربية الليبية في دعم عمليات مكافحة الإرهاب“، مؤكدا على دعمه التام لتلك الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في كامل المنطقة، حسب المكتب الإعلامي.

وتلقى قائد الجيش الليبي الشهر الماضي دعوة من ماكرون لزيارة فرنسا، خلال استقباله الشهر الماضي مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية.