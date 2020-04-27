عبير موسى: الغنوشي يستعد لتمرير اتفاقيتين لصالح تركيا و قطر في البرلمان التونسي

كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، اليوم الإثنين، عن اتفاقيتين وصفتهما بـ"الخطيرتين" يسعى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى تمريرهما من خلال البرلمان، لصالح قطر وتركيا.

وقالت موسى في ندوة صحفية عقدتها بمقر البرلمان التونسي، الذي يترأسه راشد الغنوشي، إنه تمّ التسريع في طلب النظر في الاتفاقيتين؛ بسبب علاقة وصفتها بـ"المريبة" بين حركة النهضة الإسلاميّة، وقطر وتركيا.

وأضافت موسى أنّ الجلسة العامة ليوم الأربعاء المقبل ستخصص للنظر في مشروع قانون حول الموافقة على اتفاقية بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب له في تونس، ومشروع اتّفاقية حول القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار المبرم سنة 2017 بين تونس تركيا.

وأوضحت عبير موسى أنّ تلك المشاريع "تعود إلى عامي 2016 و2017، متسائلة عن وجه الاستعجال من أجل إبرام تلك الاتفاقيتين، حتى يتم تمريرهما في مثل هذه الفترة الاستثنائية وفي مثل هذا الظرف بالذات، حيث الجميع منشغل بأزمة كورونا وفي ظل خرق للقانون".

وأشارت إلى أنّ رئاسة مجلس النواب ومكتب المجلس "أصبحا يتكونان من ائتلاف برلماني حاكم يمرر المشاريع التي يرغب في تمريرها دون حسيب ولا رقيب"، مؤكدة وجود "عدة خروقات حتى في إجراءات الإحالة".

وشددت على أن الاتفاقية التي ستتم مناقشتها يوم الأربعاء تم إمضاؤها بالأحرف الأولى سنة 2013، وأنه في سنة 2017 تم تمريرها لما كان الأمين العام السابق لحركة "النهضة" زياد العذاري وزيرا للتنمية والاستثمار في الحكومة السابقة برئاسة يوسف الشاهد.

وحذرت عبير موسى من "مخططات تركيا في المنطقة، كاشفة عن مكالمة هاتفية قالت إنّها جمعت نهاية الأسبوع الماضي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس البرلمان راشد الغنوشي".

وأكدت أن "شبهات تحوم حول هذه الاتفاقية في مضمونها، وفي ربطها بالعلاقة بين أردوغان والغنوشي"، التي قالت إنها "منافية للأعراف وترتقي إلى درجة التخابر"، حسب تعبيرها.